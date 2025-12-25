12 محترفا بدوري التشامبيونشيب يشاركون بكأس أمم إفريقيا

شهدت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب مشاركة العديد من النجوم الأفارقة المحترفين والمشاركين في دوري التشامبيونشيب الإنجليزي.



12 لاعبًا من دوري التشامبيونشيب في إنجلترا يشاركون في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب والذين جاءوا على النحو التالي:

برايت أوسايي صامويل (بيرمنغهام) — نيجيريا

رايان ألبيوسو (بلاكبيرن) نيجيريا

سيمي أجايي (هال سيتي) نيجيريا

باتسون داكا (ليستر سيتي) — زامبيا

تايلون سميث (كوينز بارك رينجرز) — جنوب إفريقيا

يان فاليري (شيفيلد وينزداي) — تونس

شون فيويسر (شيفيلد وينزداي) — زيمبابوي

جونيور تشاماديو (ستوك سيتي) — الكاميرون

مانويل بينسون (سوانزي سيتي) — أنجولا

إيدو كايمبي (واتفورد) — الكونغو الديمقراطية

مامادو دومبيا (واتفورد) مالي

عيسى كابوري (ريكسهام) بوركينا فاسو