المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ 17 بـ الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» رسميًا عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ17 من منافسات الموسم الحالي، بعد جولة شهدت مستويات فردية لافتة ونتائج مؤثرة في جدول الترتيب.

وشهدت اختيارات الجولة ترشيح 8 لاعبين من أندية مختلفة، مع تواجد لاعب واحد فقط من مانشستر سيتي، بينما غاب أي اسم من ليفربول عن القائمة، رغم فوز «الريدز» على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1.

نتائج بارزة في الجولة 17 بالدوري الإنجليزي

وحقق مانشستر سيتي فوزًا مريحًا على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة، في حين واصل أستون فيلا عروضه القوية بعدما انتزع فوزًا قاتلًا على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، ليعزز موقعه بين الكبار في جدول الترتيب.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة 17 بالبريميرليج

دان بالارد (سندرلاند)

قدم بالارد مباراة مميزة ساهم خلالها في الحفاظ على شباك فريقه نظيفة للمباراة الثانية على التوالي، ليحصد سندرلاند نقطة ثمينة خارج أرضه ويدخل المراكز الستة الأولى لأول مرة هذا الموسم.

دومينيك كالفيرت ليوين (ليدز يونايتد)

واصل تألقه الهجومي بتسجيل هدفين في الشوط الأول أمام كريستال بالاس، رافعًا رصيده إلى 6 أهداف في آخر 5 مباريات، ليساهم في ابتعاد ليدز عن مراكز الهبوط واحتلال المركز السادس عشر.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

كان النجم النرويجي كلمة السر في فوز السيتي، بعدما سجل هدفين وصنع هدفًا ثالثًا، ليؤكد حضوره القوي وتأثيره الحاسم في انتصارات فريقه.

ريس جيمس (تشيلسي)

أحرز هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة أمام نيوكاسل يونايتد، ساعد تشيلسي على العودة في اللقاء والخروج بنقطة ثمينة من ملعب «سانت جيمس بارك».

كين لويس بوتر (برينتفورد)

أنهى سلسلة الهزائم خارج الديار بتسجيله هدفين في الشوط الثاني أمام وولفرهامبتون، ليقود برينتفورد للصعود إلى المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

مورجان روجرز (أستون فيلا)

تألق بشكل لافت وقاد فريقه للفوز على مانشستر يونايتد بتسجيله هدفي اللقاء، ليصعد بأستون فيلا إلى المركز الثالث، على بُعد 3 نقاط فقط من الصدارة.

أنتون ستاش (ليدز يونايتد)

واصل مستواه القوي على ملعب «إيلاند رود»، مسجلًا هدفًا حاسمًا من ركلة حرة، بجانب أدواره المؤثرة في صناعة اللعب والتفوق في التمريرات والعرضيات.

نيك فولتماد (نيوكاسل يونايتد)

لفت الأنظار بتسجيله هدفين في شباك تشيلسي، قبل أن ينجح الأخير في العودة، إلا أن أداء المهاجم الألماني جعله ضمن أبرز نجوم الجول