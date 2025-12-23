قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنغال يتصدر مجموعة أمم أفريقيا بثلاثية أمام بوتسوانا
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ 17 بـ الدوري الإنجليزي

البريميرليج
حمزة شعيب

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» رسميًا عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ17 من منافسات الموسم الحالي، بعد جولة شهدت مستويات فردية لافتة ونتائج مؤثرة في جدول الترتيب.

وشهدت اختيارات الجولة ترشيح 8 لاعبين من أندية مختلفة، مع تواجد لاعب واحد فقط من مانشستر سيتي، بينما غاب أي اسم من ليفربول عن القائمة، رغم فوز «الريدز» على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1.

نتائج بارزة في الجولة 17 بالدوري الإنجليزي

وحقق مانشستر سيتي فوزًا مريحًا على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة، في حين واصل أستون فيلا عروضه القوية بعدما انتزع فوزًا قاتلًا على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، ليعزز موقعه بين الكبار في جدول الترتيب.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة 17 بالبريميرليج

دان بالارد (سندرلاند)

قدم بالارد مباراة مميزة ساهم خلالها في الحفاظ على شباك فريقه نظيفة للمباراة الثانية على التوالي، ليحصد سندرلاند نقطة ثمينة خارج أرضه ويدخل المراكز الستة الأولى لأول مرة هذا الموسم.

دومينيك كالفيرت ليوين (ليدز يونايتد)

واصل تألقه الهجومي بتسجيل هدفين في الشوط الأول أمام كريستال بالاس، رافعًا رصيده إلى 6 أهداف في آخر 5 مباريات، ليساهم في ابتعاد ليدز عن مراكز الهبوط واحتلال المركز السادس عشر.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

كان النجم النرويجي كلمة السر في فوز السيتي، بعدما سجل هدفين وصنع هدفًا ثالثًا، ليؤكد حضوره القوي وتأثيره الحاسم في انتصارات فريقه.

ريس جيمس (تشيلسي)

أحرز هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة أمام نيوكاسل يونايتد، ساعد تشيلسي على العودة في اللقاء والخروج بنقطة ثمينة من ملعب «سانت جيمس بارك».

كين لويس بوتر (برينتفورد)

أنهى سلسلة الهزائم خارج الديار بتسجيله هدفين في الشوط الثاني أمام وولفرهامبتون، ليقود برينتفورد للصعود إلى المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

مورجان روجرز (أستون فيلا)

تألق بشكل لافت وقاد فريقه للفوز على مانشستر يونايتد بتسجيله هدفي اللقاء، ليصعد بأستون فيلا إلى المركز الثالث، على بُعد 3 نقاط فقط من الصدارة.

أنتون ستاش (ليدز يونايتد)

واصل مستواه القوي على ملعب «إيلاند رود»، مسجلًا هدفًا حاسمًا من ركلة حرة، بجانب أدواره المؤثرة في صناعة اللعب والتفوق في التمريرات والعرضيات.

نيك فولتماد (نيوكاسل يونايتد)

لفت الأنظار بتسجيله هدفين في شباك تشيلسي، قبل أن ينجح الأخير في العودة، إلا أن أداء المهاجم الألماني جعله ضمن أبرز نجوم الجول

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

قطع المياه

مساء الجمعة| قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة ..تعرف عليها

نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بمغاغة

بتكليف من محافظ المنيا.. نائب المحافظ يتفقد المركز التكنولوجي بمغاغة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

جهود متنوعة

أهالى قرية غرب أسوان يشكرون الرئيس السيسى لتنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية بمبادرة "حياة كريمة "

بالصور

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

