السلطات المغربية تعلن القبض على 8 أشخاص وتذاكر كأس الأمم كلمة السر

أعلنت السلطات المغربية القبض علي ٨ اشخاص يشتبه في تورطهم في بيع تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب حاليًا في السوق السوداء.

وذكرت السلطات المغربية أن مصالح الشرطة القضائية باشرت أبحاثًا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة من أجل الكشف عن طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المشتبه فيهم، وتحديد جميع الملابسات المرتبطة بالقضية.

وأوضح البيان أن مصالح اليقظة المعلوماتية رصدت عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانات ومنشورات تعرض تذاكر مباريات البطولة للبيع بطرق مخالفة للقانون، وهو ما استدعى فتح تحقيقات تقنية وميدانية مكثفة أسفرت عن تحديد هوية المتورطين.

وبحسب المعطيات المتوفرة، بلغ سعر تذكرة مباراة الافتتاح في السوق السوداء نحو 2500 درهم مغربي (حوالي 232 يورو) في حين لا يتجاوز سعرها الرسمي 150 درهمًا (نحو 14 يورو)