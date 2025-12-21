مانشستر يونايتد يخسر من أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي

خسر فريق مانشستر يونايتد من نظيره أستون فيلا، بثنائية مقابل هدف، في إطار الجولة 17 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية أستون فيلا عن طريق مورجان روجرز في الدقيقتين 45، 57، فيما جاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق ماتيوس كونيا في الدقيقة 45+3.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سيني لامنس

خط الدفاع: ليني يورو، آيدن هيفن، لوك شاو.

خط الوسط: دالوت، أوجارتى، برونو فرنانديز، باتريك دورجو.

خط الهجوم: ماستون ماونت، كونيا، سيسكو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث برصيد 36 نقطة، فيما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 26 نقطة.