قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة البيئة تبحث المعاهدة العالمية للحد من التلوث البلاستيكي
رسمياً..بدء اجازة نصف العام 2026 في المدارس الأربعاء القادم لهؤلاء الطلاب فقط
الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين
ضغوط بيع تُنهي أسبوع البورص المصري على تراجع
السيطرة على حريق نشب داخل محل إكسسوارات هواتف بمنطقة الموسكي
ظاهرة نادرة تحدث كل 33 عاماً .. تكرار شهر رجب مرتين في عام 2025
موعد إجازة عيد الفطر 2026
الوطنية للانتخابات: فوز 101 مرشح بمقاعد الإعادة بالمرحلة الثانية .. وإبطال 4 لجان فى بلبيس والمنصورة وميت غمر
سلوت يدعم محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا| ماذا فعل؟
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سلوت يدعم محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا| ماذا فعل؟

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

أعلن الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول عن دعمه للنجم المصري محمد صلاح جناح الريدز في مهمته مع منتخب الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا بالمغرب.

تحدث مدرب ليفربول في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، عن عودة محمد صلاح إلى تشكيل ليفربول في مباراة برايتون "أعتقد عندما أعدته إلى الفريق في مُباراة برايتون الأخيرة، فـهذا كان مؤشرا واضح أننا تجاوزنا الأمر، الآن لديه بطولة الأمم الإفريقية، لديه مباريات مهمة ومن العدل بالنسبة له ولمنتخبه ألا نتحدث عنه هنا".

وعن أبرز لحظاته في 2025، قال سلوت: "تلك القدرة على الترابط والوحدة كانت واحدة من أهم ميزاتنا طوال عام جلب لنا أعلى وأدنى اللحظات، إن التأمل في كل ما حدث خلال هذا العام يثير ويُظهر موجة مِن المشاعر المتقلبة والمتغيرة".

وأضاف: "سيكون الشعور بفقدان جوتا قويًا بشكل خاص يوم السبت بالتأكيد في مُباراتنا أمام وولفز، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان الإنجليزيان اللذان مثلهما ديوجو".

وتابع: "منذ وفاته المأساوية، تأثروا ولفرهامبتون مثلنا تمامًا بشكل واضح جدًا بفقدان لاعب وشخص مميز كهذا، لذلك فإن مشاعري وعقلي معهم أيضًا".

استمر المدرب الهولندي، في حديثه قائًلا: "بالتأكيد أستطيع رؤية أشياء إيجابية خصوصًا الصفقات الجديدة، قلتُ ذلك مرارًا وتكرارًا أنهم سيحتاجون إلى التأقلم مع البريميرليج، بعضهم يحتاج إلى التأقلم مع دوري الأبطال، على سبيل المثال كيركيز، فـهو صفقة من البريميرليج ولكنه يحتاج إلى التأقلم على اللعب 3 مرات في الأسبوع".

أردف: "أرى تحسنا في تأقلم اللاعبين على المستوى البدني مع متطلبات الدوري ودوري الأبطال، بالتالي يمكنهم تقديم مستوى وأداء أفضل في المُباريات وهذا يؤدي إلى نتائج أفضل مع مرور الوقت".

وحول أسباب ضم إيكيتيكي، رد سلوت: "لديه مميزات عديدة، الإنهاء أمام المرمى والهدوء مع الكرة ولكن ما يبرز في هـوجو بوجهة نظري هي سرعته، إنه واحد من أسرع اللاعبين في الفريق عمومًا، هذه واحدة من الخصائص التي أردت إضافتها إلى الفريق، معظم الفِرق الكبيرة تمتلك لاعبًا أو اثنين أو ثلاثة لاعبين سريعين جدًا، بالطبع واجهنا باريس سان جيرمان، عندما اضطررنا للعب ضد ديمبلي، باركولا، دوي، لاعبين سريعين جدًا، فـهذا الجانب الذي أردنا إضافته".

وأنهى مدرب ليفربول تصريحاته، قائًلا: "من العدل أيضًا بالنسبة لنا لأننا سنلعب الكثير من المُباريات المهمة خلال الفترة القادمة، أعتقد أن هذا لمصلحة الجميع نحن، محمد، منتخب مصر، إننا أظهرنا بالأفعال أننا تجاوزنا الموضوع، هو يحتاج للتركيز على منتخبه ونحن نُركز على أنفسنا".

ليفربول محمد صلاح منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

ترشيحاتنا

الجليد القطبي

اكتشاف علمي يقلب الموازين.. ماذا يحدث تحت الجليد القطبي؟

كريستيانو رونالدو

سر عائلي مؤجل.. متى يكشف كريستيانو رونالدو الحقيقة لنجله الأكبر؟

ارتفاع الكوليسترول الضار LDL والمخاطر الصحية وخيارات العلاج الحديثة

ارتفاع الكوليسترول الضار LDL والمخاطر الصحية وخيارات العلاج الحديثة

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد