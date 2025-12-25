سلوت يدعم محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا| ماذا فعل؟

أعلن الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول عن دعمه للنجم المصري محمد صلاح جناح الريدز في مهمته مع منتخب الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا بالمغرب.

تحدث مدرب ليفربول في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، عن عودة محمد صلاح إلى تشكيل ليفربول في مباراة برايتون "أعتقد عندما أعدته إلى الفريق في مُباراة برايتون الأخيرة، فـهذا كان مؤشرا واضح أننا تجاوزنا الأمر، الآن لديه بطولة الأمم الإفريقية، لديه مباريات مهمة ومن العدل بالنسبة له ولمنتخبه ألا نتحدث عنه هنا".

وعن أبرز لحظاته في 2025، قال سلوت: "تلك القدرة على الترابط والوحدة كانت واحدة من أهم ميزاتنا طوال عام جلب لنا أعلى وأدنى اللحظات، إن التأمل في كل ما حدث خلال هذا العام يثير ويُظهر موجة مِن المشاعر المتقلبة والمتغيرة".

وأضاف: "سيكون الشعور بفقدان جوتا قويًا بشكل خاص يوم السبت بالتأكيد في مُباراتنا أمام وولفز، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان الإنجليزيان اللذان مثلهما ديوجو".

وتابع: "منذ وفاته المأساوية، تأثروا ولفرهامبتون مثلنا تمامًا بشكل واضح جدًا بفقدان لاعب وشخص مميز كهذا، لذلك فإن مشاعري وعقلي معهم أيضًا".

استمر المدرب الهولندي، في حديثه قائًلا: "بالتأكيد أستطيع رؤية أشياء إيجابية خصوصًا الصفقات الجديدة، قلتُ ذلك مرارًا وتكرارًا أنهم سيحتاجون إلى التأقلم مع البريميرليج، بعضهم يحتاج إلى التأقلم مع دوري الأبطال، على سبيل المثال كيركيز، فـهو صفقة من البريميرليج ولكنه يحتاج إلى التأقلم على اللعب 3 مرات في الأسبوع".

أردف: "أرى تحسنا في تأقلم اللاعبين على المستوى البدني مع متطلبات الدوري ودوري الأبطال، بالتالي يمكنهم تقديم مستوى وأداء أفضل في المُباريات وهذا يؤدي إلى نتائج أفضل مع مرور الوقت".

وحول أسباب ضم إيكيتيكي، رد سلوت: "لديه مميزات عديدة، الإنهاء أمام المرمى والهدوء مع الكرة ولكن ما يبرز في هـوجو بوجهة نظري هي سرعته، إنه واحد من أسرع اللاعبين في الفريق عمومًا، هذه واحدة من الخصائص التي أردت إضافتها إلى الفريق، معظم الفِرق الكبيرة تمتلك لاعبًا أو اثنين أو ثلاثة لاعبين سريعين جدًا، بالطبع واجهنا باريس سان جيرمان، عندما اضطررنا للعب ضد ديمبلي، باركولا، دوي، لاعبين سريعين جدًا، فـهذا الجانب الذي أردنا إضافته".

وأنهى مدرب ليفربول تصريحاته، قائًلا: "من العدل أيضًا بالنسبة لنا لأننا سنلعب الكثير من المُباريات المهمة خلال الفترة القادمة، أعتقد أن هذا لمصلحة الجميع نحن، محمد، منتخب مصر، إننا أظهرنا بالأفعال أننا تجاوزنا الموضوع، هو يحتاج للتركيز على منتخبه ونحن نُركز على أنفسنا".