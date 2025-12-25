الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي

يستعد نجم ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح لترك بصمة جديدة مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب بعد سنوات من الإنجازات مع ناديه وعدم التتويج باللقب القاري مع منتخب بلاده.

الفرصة متاحة الآن لتحقيق حلم طال انتظاره وكسر أرقام تاريخية وصنع لحظات ستظل خالدة في ذاكرة الجماهير المصرية.

الحلم الغائب مع منتخب مصر

يمني محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر النفس في تحقيق أول لقب له مع الفراعنة خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ويأمل الفرعون المصري استغلال هذه النسخة لتحقيق حلمه الغائب منذ انضمامه للمنتخب، خاصة أنه لم يسبق له التتويج بأي لقب قارّي مع الفراعنة رغم الإنجازات الكبيرة مع ناديه ليفربول.

بداية قوية ضد زيمبابوي

قاد محمد صلاح منتخب مصر لتحقيق الفوز على زيمبابوي في الجولة الأولى بعدما سجل هدف الفوز في الثواني الأخيرة من عمر المباراة مؤكدًا دوره الحاسم في قيادة الفريق نحو تحقيق اللقب الغائب عن الفراعنة منذ نسخة 2010.

تتويج غائب رغم الإنجازات الفردية

رغم وصوله إلى نهائي أمم إفريقيا مرتين في نسختي 2017 و2021 إلا أن محمد صلاح خسر اللقب أمام منتخبي الكاميرون والسنغال على التوالي.

ويملك الفرعون المصري سجلا حافلا من الإنجازات مع ليفربول أبرزها دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية إضافة إلى ألقاب شخصية مثل أفضل لاعب في إفريقيا وهداف البريميرليج لكنه يسعى الآن لتحقيق اللقب مع منتخب بلاده.

مطاردة الرقم القياسي لهدافي مصر

يسعى محمد صلاح أيضًا في هذه النسخة إلى كسر الرقم القياسي لهدافي منتخب مصر التاريخيين والذي يتصدره مدربه الحالي حسام حسن برصيد 68 هدفًا.

ويأتي صلاح في المرتبة الثانية برصيد 64 هدفًا بفارق 4 أهداف عن الرقم القياسي ما يجعل كان 2025 فرصة ذهبية له لتسجيل المزيد من الأهداف وتحقيق رقم تاريخي جديد.

طموح بلا حدود

مع انطلاق البطولة، يضع محمد صلاح نصب عينيه هدفين: الأول تحقيق اللقب الغائب عن الفراعنة والثاني تحطيم الرقم القياسي التاريخي لهدافي المنتخب ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة ويجعل منه رمزًا للطموح والإصرار في تاريخ كرة القدم المصرية.