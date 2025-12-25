جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة

كشفت تقارير صحفية عن اتجاه المدرب البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، لإجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وذكرت صحيفة "The South African" أن بروس يدرس تعديل بعض المراكز بعد الأداء المتوسط الذي ظهر به الفريق في المباراة الأولى أمام أنجولا، حيث من المتوقع أن يشهد مركز الجناح تغييرًا بخروج الشاب موهاو نكوتا، الذي خاض أول ظهور له في كأس الأمم الأفريقية وقدم مستوى عاديًا، على أن يشارك تشيبانج موريمي بدلًا منه.

وأضافت الصحيفة أن التغيير الثاني سيطال خط الوسط، مع احتمالية استبعاد سفيڤيلو سيتول، الذي لم يقدم الأداء المنتظر في اللقاء السابق، وإشراك ثالينتي مباثا كبديل له، في محاولة لتعزيز التوازن والفاعلية في وسط الملعب أمام قوة منتخب مصر

وأشارت الى أن إحكام الرقابة على محمد صلاح سيكون عنصرًا حاسمًا لمنتخب جنوب أفريقيا، مع التحذير من منحه أي مساحات قد يستغلها لصالح الفراعنة