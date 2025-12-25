قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة عيد الفطر 2026
الوطنية للانتخابات: فوز 101 مرشح بمقاعد الإعادة بالمرحلة الثانية .. وإبطال 4 لجان فى بلبيس والمنصورة وميت غمر
سلوت يدعم محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا| ماذا فعل؟
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة

جنوب افريقيا
جنوب افريقيا
ياسمين تيسير

كشفت تقارير صحفية عن اتجاه المدرب البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، لإجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وذكرت صحيفة "The South African" أن بروس يدرس تعديل بعض المراكز بعد الأداء المتوسط الذي ظهر به الفريق في المباراة الأولى أمام أنجولا، حيث من المتوقع أن يشهد مركز الجناح تغييرًا بخروج الشاب موهاو نكوتا، الذي خاض أول ظهور له في كأس الأمم الأفريقية وقدم مستوى عاديًا، على أن يشارك تشيبانج موريمي بدلًا منه.

وأضافت الصحيفة أن التغيير الثاني سيطال خط الوسط، مع احتمالية استبعاد سفيڤيلو سيتول، الذي لم يقدم الأداء المنتظر في اللقاء السابق، وإشراك ثالينتي مباثا كبديل له، في محاولة لتعزيز التوازن والفاعلية في وسط الملعب أمام قوة منتخب مصر

وأشارت الى أن إحكام الرقابة على محمد صلاح سيكون عنصرًا حاسمًا لمنتخب جنوب أفريقيا، مع التحذير من منحه أي مساحات قد يستغلها لصالح الفراعنة

منتخب مصر جنوب افريقيا كاس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

جانب من المزايدة

مزايدة علنية في العاشر من رمضان لبيع الأشجار الخشبية

زيارة مفاجئة لرئيس إيجاس لشركة الوسطاني للبترول

البترول: زيارة مفاجئة لرئيس إيجاس لشركة الوسطاني

وحيد عتيق

وحيد عتيق: توسعات إنتاج المحاليل الطبية تعزز الأمن الصحي وزيادة الصادرات

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد