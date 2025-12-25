حذّر من اختراق حقوقه التجارية.. تفاصيل بيان صادر عن اتحاد الكرة

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا حذر خلاله بعض الشركات والمؤسسات من اختراق الحقوق التجارية الخاصة به.

جاء بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

لاحظ الاتحاد المصري لكرة القدم في الآونة الأخيرة، قيام بعض المؤسسات والشركات باختراق حقوقه التجارية في الاسم والشعار وحقوق الصورة، وهي حقوق محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية والعلامات التجارية وقانون الرياضة، وذلك من خلال استغلال الأحداث الرياضية في حملاتها الإعلانية دون الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد، أو دون التعاقد مع الوكيل الحصري للحقوق التسويقية للاتحاد، وهي شركة "المتحدة للرياضة".

ويؤكد الاتحاد أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، ويعلن عزمه اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه، مع إثبات تلك المخالفات بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك، رصد وتوثيق الإعلانات الصادرة عن الجهات المخالفة.

ويهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بجميع الشركات والمؤسسات، بضرورة الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها، واحترام حقوق الملكية الفكرية والحقوق التجارية والتسويقية الخاصة بالاتحاد، والتواصل مع الجهات المختصة، قبل استخدام أي من الحقوق المشار إليها، تجنباً للمساءلة القانونية.