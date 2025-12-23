قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
ناقش ملف الأرض..تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك
محامي سارة خليفة يطالب باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين في قضية تصنيع المخدرات
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
رياضة

اتحاد الكرة المصرية يشيد بـ أداء محد صلاح.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

أشاد اتحاد الكرة المصرية بـ أداء اللاعب محمد صلاح في مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في بطولة كأس أمم أفريقيا.

محمد صلاح

وكتبت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “2017،2019، 2021، 2023، 2025.. قائد منتخبنا محمد صلاح يصبح أول لاعب مصري يسجل في 5 نسخ متتالية من كأس الأمم الأفريقية".

وواصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، كتابة التاريخ في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما أصبح أول لاعب مصري يسجل أهدافًا في خمس نسخ متتالية من البطولة، منذ مشاركته الأولى مرورًا بالنسخ التالية، ووصولًا إلى النسخة الحالية، هذا الإنجاز يعكس استمرارية عطائه على مدار أكثر من عقد من الزمان وقدرته على تقديم الأداء الحاسم في اللحظات المهمة.

وسجل محمد صلاح في نسخة 2017 هدفين، وفي نسخة 2019 هدفين ونسخة 2021 هدفين، ونسخة 2023 هدف، وفي النسخة الحالية 2025 سجل أول أهداف في  مرمى زيمبابوي قاد به المنتخب لفوز قاتل في أولى مباريات المنتخب في امم أفريقيا 2025 بالمغرب.

إحصائيات محمد صلاح

إحصائيات محمد صلاح في أمم أفريقيا تؤكد تفوقه اللافت، فهو سجل أهدافًا حاسمة في جميع النسخ التي شارك فيها، ساهمت بشكل مباشر في نتائج المنتخب، سواء بالتصفيات أو المباريات النهائية، مما يعكس موهبته الاستثنائية ومكانته في تاريخ الكرة المصرية.

مقارنة محمد صلاح

وعند مقارنة هذا الإنجاز بلاعبين آخرين، يظهر أن محمد صلاح ينضم إلى قائمة قصيرة جدًا من النجوم الذين تمكنوا من التسجيل في نسخ متتالية، مثل الكاميروني صامويل إيتو الذي سجل في أربع نسخ متتالية، ويايا توريه لاعب ساحل العاج.

لكن محمد صلاح يتفرد كأول مصري يصل إلى رقم خمسة نسخ، ما يجعل إنجازه استثنائيًا على المستوى القاري.

أهداف حاسمة

من ناحية أخرى، توضح الإحصاءات أن أهداف صلاح ساهمت بنسبة كبيرة في فوز المنتخب في مباريات حاسمة، سواء في دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية، مع تعزيز حضوره القيادي داخل الملعب، ما يجعل دوره لا يقتصر على التسجيل فقط، بل على صناعة الفارق وتنظيم هجمات الفريق.

بهذا الإنجاز، يؤكد محمد صلاح أنه ليس مجرد نجم في الكرة المصرية، بل رمز مستمر للتميز القاري، ويضع معيارًا جديدًا للاعبين المصريين والأفارقة على حد سواء، معززًا مكانته بين أعظم اللاعبين في تاريخ أمم إفريقيا.

