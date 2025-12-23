قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

اتخذ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قرارًا بالدفع بثلاثة لاعبين جدد ضمن حساباته الفنية استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام منتخب جنوب إفريقيا في ثاني جولات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، في ظل اشتعال المنافسة داخل المجموعة ، وارتفاع سقف الطموحات مع بداية مشوار كأس الأمم الأفريقية 2025.

تحضير الثلاثي

وشهدت التحضيرات الأخيرة خضوع كل من أسامة فيصل، محمود صابر، ومحمد شحاتة لبرنامج تدريبات بدنية قوية على ملعب المباراة، تحت إشراف مدرب الأحمال بالجهاز الفني، في خطوة تهدف إلى رفع معدلات الجاهزية البدنية والنفسية قبل اللقاء المنتظر.

تجهيز العناصر البديلة

ويأتي هذا التحرك من حسام حسن في إطار سعيه لتجهيز العناصر البديلة بشكل كامل، تحسبًا للدفع بها سواء في التشكيل الأساسي أو كأوراق رابحة خلال سير المباراة، خاصة في ظل حاجة المنتخب لزيادة الحيوية والضغط البدني طوال زمن اللقاء.

إضافة مؤثرة

ويؤمن الجهاز الفني بأن هذا الثلاثي يمتلك القدرة على تقديم إضافة مؤثرة، سواء من حيث الالتزام التكتيكي أو الحلول الفردية، ما يفتح الباب أمام احتمالية ظهورهم بدور أساسي أو مؤثر في المباراة المقبلة، في ظل سياسة التدوير التي ينتهجها المدير الفني لتفادي الإجهاد والحفاظ على نسق الأداء.

مباريات منتخب مصر

حقق منتخب مصر ، الفوز على منافسه زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس الامم الأفريقية 2025 المقام في المغرب.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات جديدة في دور المجموعات أمام جنوب أفريقيا وأنجولا ، والتي ستكون حاسمة في مشوار التأهل.

ونعرض لكم جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية اللي بتقام في المغرب من 21 ديسمبر 2025 لـ 18 يناير 2026).

مباريات منتخب مصر في دور المجموعات:

مصر × جنوب إفريقيا
يوم 26 ديسمبر 2025
5:00 مساءً بتوقيت القاهرة  

مصر × أنجولا
يوم 29 ديسمبر 2025
6:00 مساءً بتوقيت القاهرة 

يذكر أن المنتخب المصري، يقع ضمن المجموعة الثانية رفقة زيمبابوي، جنوب إفريقيا وأنجولا.

منتخب مصر حسام حسن منتخب جنوب إفريقيا جنوب إفريقيا بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

ترشيحاتنا

الناشطة السويدية جريتا ثونبرج

اعتقال الناشطة جريتا ثونبرج خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين بلندن

ترامب

العدل الأمريكية: بعض ملفات إبستين الجديدة تحتوي على ادعاءات كاذبة ضد ترامب

بوتين

بوتين يشدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق ومصالح المواطنين المشروعة

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد