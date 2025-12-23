العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

اتخذ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قرارًا بالدفع بثلاثة لاعبين جدد ضمن حساباته الفنية استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام منتخب جنوب إفريقيا في ثاني جولات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، في ظل اشتعال المنافسة داخل المجموعة ، وارتفاع سقف الطموحات مع بداية مشوار كأس الأمم الأفريقية 2025.

تحضير الثلاثي

وشهدت التحضيرات الأخيرة خضوع كل من أسامة فيصل، محمود صابر، ومحمد شحاتة لبرنامج تدريبات بدنية قوية على ملعب المباراة، تحت إشراف مدرب الأحمال بالجهاز الفني، في خطوة تهدف إلى رفع معدلات الجاهزية البدنية والنفسية قبل اللقاء المنتظر.

تجهيز العناصر البديلة

ويأتي هذا التحرك من حسام حسن في إطار سعيه لتجهيز العناصر البديلة بشكل كامل، تحسبًا للدفع بها سواء في التشكيل الأساسي أو كأوراق رابحة خلال سير المباراة، خاصة في ظل حاجة المنتخب لزيادة الحيوية والضغط البدني طوال زمن اللقاء.

إضافة مؤثرة

ويؤمن الجهاز الفني بأن هذا الثلاثي يمتلك القدرة على تقديم إضافة مؤثرة، سواء من حيث الالتزام التكتيكي أو الحلول الفردية، ما يفتح الباب أمام احتمالية ظهورهم بدور أساسي أو مؤثر في المباراة المقبلة، في ظل سياسة التدوير التي ينتهجها المدير الفني لتفادي الإجهاد والحفاظ على نسق الأداء.

مباريات منتخب مصر

حقق منتخب مصر ، الفوز على منافسه زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس الامم الأفريقية 2025 المقام في المغرب.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات جديدة في دور المجموعات أمام جنوب أفريقيا وأنجولا ، والتي ستكون حاسمة في مشوار التأهل.

ونعرض لكم جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية اللي بتقام في المغرب من 21 ديسمبر 2025 لـ 18 يناير 2026).

مباريات منتخب مصر في دور المجموعات:

مصر × جنوب إفريقيا

يوم 26 ديسمبر 2025

5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مصر × أنجولا

يوم 29 ديسمبر 2025

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

يذكر أن المنتخب المصري، يقع ضمن المجموعة الثانية رفقة زيمبابوي، جنوب إفريقيا وأنجولا.