قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع الصدارة يشتعل في مجموعة مصر قبل مواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

اشتعلت المنافسة مبكرًا في مجموعة منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد حصد كل من مصر وجنوب أفريقيا ثلاث نقاط مع انطلاق دور المجموعات، لتصبح المواجهة المرتقبة بينهما محطة حاسمة ستحدد بنسبة كبيرة ملامح متصدر المجموعة.

وتكتسب المباراة المقبلة بين منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا أهمية مضاعفة في ظل تقارب المستويات وتقاسم النقاط، ما يجعل الفوز ضرورة لا تقبل التهاون لأي من الطرفين، خاصة مع سعي كل منتخب لحسم الصدارة مبكرًا وتفادي حسابات معقدة في الجولات الأخيرة.

اختبار حقيقي

ويتعامل الجهاز الفني لمنتخب مصر مع اللقاء على أنه اختبار حقيقي لقدرة الفريق على المنافسة تحت الضغط، في مجموعة باتت مشتعلة بكل المقاييس، حيث لا مجال لإهدار النقاط أو الوقوع في أخطاء قد تُكلف الكثير في سباق التأهل.

فوز مصر

شهدت مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب واحدة من أكثر المباريات إثارة وجدلاً، بعدما احتاج الفراعنة إلى عودة شاقة في الشوط الثاني لتحقيق فوز ثمين بثلاث نقاط، عقب تأخرهم في النتيجة، وسط أداء متباين وأخطاء دفاعية واضحة، قبل أن ينقذ محمد صلاح المنتخب بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.

دخل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المباراة بتغييرات لافتة في خط الدفاع، أبرزها إشراك ياسر إبراهيم إلى جوار حسام عبد المجيد في قلب الدفاع، وهو ما انعكس سلبًا على تماسك الخط الخلفي، حيث بدا التوهان واضحًا بين الثنائي، وظهر الارتباك في التمركز والرقابة، الأمر الذي استغله منتخب زيمبابوي وسجل هدف التقدم بعد غفلة دفاعية واضحة.

هدف زيمبابوي

وجاء هدف زيمبابوي في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، بعد هجمة منظمة استغلت سوء التغطية الدفاعية، وخطأ مباشر في الرقابة من حسام عبد المجيد، ليضع المنتخب المصري نفسه في موقف معقد مبكرًا رغم السيطرة النسبية على مجريات اللعب قبل الهدف.

ارتباك الشناوي

ولم تقتصر الأخطاء على الخط الخلفي فقط، بل ظهر محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب بشكل غير مطمئن في بعض اللقطات، حيث ارتكب أخطاء في التمرير والتعامل مع الكرات العرضية، وكاد يتسبب في استقبال الهدف الثاني لولا سوء اللمسة الأخيرة من مهاجمي زيمبابوي، ما زاد من حالة القلق داخل صفوف الفراعنة.

خروج إمام عاشور وبكائه

على مستوى خط الوسط، تلقى منتخب مصر ضربة مؤثرة بخروج إمام عاشور بعد مرور نصف ساعة فقط من بداية اللقاء، وهو ما أربك الحسابات الفنية، خاصة في ظل غياب البديل الهجومي القادر على تعويض دوره في الربط وصناعة اللعب.

وجاءت لقطة بكاء إمام عاشور عقب استبداله لتعكس حجم التأثر النفسي للاعب، سواء بسبب الإصابة أو خروجه المبكر في مباراة افتتاحية مهمة.

الضغط الهجومي لمنتخب مصر

وفي الشوط الأول، ورغم الضغط الهجومي من جانب منتخب مصر ومحاولاته المتكررة للوصول إلى مرمى المنافس، انتهت الدقائق الأولى بتقدم زيمبابوي بهدف دون رد، ليغادر الفراعنة أرض الملعب بين الشوطين وسط تساؤلات حول الأداء الدفاعي والاختيارات الفنية.

مع انطلاق الشوط الثاني، تحسن أداء منتخب مصر نسبيًا، وبدأت محاولات الاختراق الفردي تظهر بشكل أوضح، خاصة من جانب عمر مرموش ومحمد صلاح.

عدم الدفع بمصطفى محمد من بداية المباراة

ورغم عدم الدفع بمصطفى محمد، الذي يُعد من أبرز اللاعبين في الكرات الرأسية وكان يمكن أن يمنح المنتخب حلولًا إضافية أمام التكتل الدفاعي، اعتمد الفريق على الحلول الفردية لكسر الجمود.

هدف مرموش

ونجح عمر مرموش في إعادة المنتخب إلى أجواء المباراة، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 64، إثر مجهود فردي مميز داخل منطقة الجزاء، أنهاه بتسديدة قوية سكنت أعلى الشباك، ليشعل المباراة من جديد ويمنح الفراعنة دفعة معنوية كبيرة.

هدف محمد صلاح

واستمرت المحاولات المصرية في الدقائق الأخيرة، وسط تراجع بدني واضح من لاعبي زيمبابوي، إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 90، عندما تلقى محمد صلاح كرة داخل منطقة الجزاء، تعامل معها بهدوء القائد، وسددها على يسار الحارس مسجلًا هدف الفوز القاتل، الذي أنقذ منتخب مصر ومنحه أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

ورغم أهمية الفوز وحصد النقاط الثلاث، كشفت المباراة عن عدة ملاحظات فنية تحتاج إلى معالجة سريعة، في مقدمتها الأخطاء الدفاعية، وغياب الحلول الهجومية البديلة، والاعتماد الكبير على المجهودات الفردية لصلاح ومرموش، حيث جاء الهدفان بفضل قدراتهما الفردية، وليس من جمل تكتيكية واضحة.

حقق منتخب مصر فوزًا غاليًا لكنه صعب، ليبدأ مشواره الأفريقي بانتصار ثمين، إلا أن الأداء أثار العديد من علامات الاستفهام التي ستفرض نفسها بقوة قبل المواجهات المقبلة، في ظل طموحات جماهيرية لا تكتفي بالنتائج فقط، بل تبحث عن أداء مقنع يليق بحلم المنافسة على اللقب القاري.

منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية مصر وجنوب أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

المفتي: تمكين الشباب فكريا وأخلاقيا ضرورة وطنية

أمين (البحوث الإسلاميَّة) يلتقي أجواد المصالحات الأهليَّة بإسنا

الجندي: الإمام الطيب يشعر بآلام أهل الصعيد.. واقتلاع الثأر واجب دِيني ووطني

د/ سلامة داود رئيس الجامعة

جامعة الأزهر 2025 ..تواصل ريادتها في التصنيفات الدولية ضمن أفضل الجامعات عالميا

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد