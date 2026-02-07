سبب إطلاق ميثاق الشركات الناشئة مع الحكومة.. اعرف الهدف منه

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، إن الشركات الناشئة هي تلك الشركات التي تبدأ مستهدفة النمو السريع.

وأضاف وليد جاب الله، في مداخلة هاتفية مع قناة "دي ام سي"، أن استهداف الشركات الناشئة للنمو السريع يعرضها لمخاطر ولكن في نفس الوقت يحقق إيجابيات مهمة جدا للدولة.

وتابع: “كلما اتجهت الشركات للنمو فإنها بذلك تقوم بتشغيل عمالة وهذا يفيد الاقتصاد ويحركه، وفي نفس الوقت تتعرض هذه الشركات لبعض المخاطر”.

وذكر وليد جاب الله، أنه من هنا جاء إطلاق ميثاق الشركات الناشئة مع الحكومة وهو آلية تخلق توافق وتنظيم أدوار بين الشركات الناشئة وبين الدولة في دعم هذه الشركات وتحقيق أكثر قدر من الأمان التي تعمل فيه وتحفيزها على العمل والحد من المخاطر التي تواجهها.