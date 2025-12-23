رسالة نارية من شوبير لثنائي منتخب مصر زيزو وإبراهيم عادل

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة نارية إلى ثنائي الفراعنة أحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل بعد مشاركتهما في الشوط الثاني من مباراة المنتخب الوطني أمس أمام زيمبابوي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: " بالنسبة لزيزو أنت نازل في الدقيقة 66 وكنا سجلنا هدف التعادل والناس كان عندها ثقة كبيرة فيك إنك تسجل وأنت لاعيب كبير واشتغلت كويس من ناحية اليمين، فمحتاجين منك حتة التركيز أنت مش متوتر أنت لاعيب كبير".

وأضاف شوبير: "و إبراهيم عادل إحنا كلنا فرحانيين بيك وبنقول ده ولد هيكسر الدنيا والمستقبل معاه وإنه وإنه، إمبارح 3 مرات بتسدد على حدود منطقة الجزاء بشكل مش كويس، ولو لعبت مع زمايلك هات وخد كان هيبقى أفضل مش لازم كل مرة أشوط إلا لو كانت الدنيا كويسة والزاوية مفتوحة، غيّر ونوع في لعبك".



أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على منتخب زيمبابوي في مستهل مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء الانتصار بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا.

وأكد العميد أن حصد النقاط الثلاث في بداية المشوار يُعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل صعوبة مباريات الافتتاح بالبطولات القارية.

إهدار الفرص سبب صعوبة اللقاء

وفي تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أوضح حسام حسن أن لاعبي المنتخب أضاعوا عددًا كبيرًا من الفرص المحققة، وهو ما تسبب في تعقيد المباراة أكثر من اللازم. وأكد أن منتخب مصر كان الطرف الأفضل والأجدر بالفوز، إلا أن غياب التركيز أمام المرمى منح المنافس فرصة للعودة إلى أجواء اللقاء.

قلة التركيز ومنح الثقة للمنافس

وأضاف المدير الفني: «كان في قلة تركيز وضيعنا فرص كتير جدًا، وده خلّى فريق زيمبابوي يصدق نفسه ويبذل مجهود كبير لأنه حس إن عنده فرصة». وأشار إلى أن استغلال الفرص كان سيحسم المباراة مبكرًا ويمنح اللاعبين أفضلية أكبر خلال مجريات اللقاء.