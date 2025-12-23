شوبير: الفوز على زيمبابوي بداية جيدة.. ومباراة جنوب إفريقيا حاسمة

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رأيه في فوز منتخب مصر على زيمبابوي بنتيجة 2-1، في بداية مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وخلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، أكد شوبير ، أن مواجهة الجولة الثانية أمام جنوب إفريقيا تُعد محطة مهمة في مشوار الفراعنة، مشيرًا إلى أنه في حال تعذّر تحقيق الفوز، يجب الخروج من المباراة دون خسارة والحصول على نقطة على الأقل.



وأضاف أن التعادل أمام جنوب إفريقيا قد يكون مقبولًا، إلا أن الفوز يظل الخيار الأفضل من أجل حسم التأهل مبكرًا واعتلاء صدارة المجموعة، بما يمنح المنتخب أفضلية في الدور التالي بانتظار أحد المنتخبات المتأهلة من المركز الثالث".