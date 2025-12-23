شوبير يكشف آخر تطورات إصابة مصطفى محمد قبل مواجهة جنوب أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن آخر مستجدات إصابة مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني، قبل مواجهة جنوب أفريقيا المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وقال شوبير، خلال حلقة اليوم من برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن مصطفى محمد يعاني من تورم خفيف في القدم.



في السياق ذاته، كان الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أعلن تعرض الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي لإصابات خلال مباراة المنتخب أمام زيمبابوي.

وأوضح طبيب المنتخب أن الإصابتين عبارة عن كدمات قوية، مؤكدًا أن اللاعبين سيخضعان لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالتهما.