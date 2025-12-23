خالد الغندور: لازم مصطفى شوبير يلعب الماتش الجاي

أبدى الإعلامي خالد الغندور رأيه بشأن حراسة المرمى للمنتخب المصري، مؤكدًا أن مصطفى شوبير يستحق الحصول على فرصة المشاركة في المباراة المقبلة

وكتب الغندور على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "من وجهة نظري لازم مصطفى شوبير يلعب الماتش الجاي".

تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي

أقيمت المباراة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 من كأس الأمم الأفريقية. وبدأ اللقاء بحماس كبير من جانب منتخب زيمبابوي، الذي نجح في التقدم مبكرًا عند الدقيقة 20 عن طريق اللاعب برنس دوبى، مستغلًا ارتباك الدفاع المصري في الشوط الأول.

هدف مرموش يعيد الأمل للفراعنة

مع انطلاق الشوط الثاني، كثف المنتخب المصري من هجماته بحثًا عن العودة في النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 63 عندما نجح عمر مرموش في تسجيل هدف التعادل بعد مجهود فردي مميز وتسديدة قوية، أعادت الثقة لزملائه وأشعلت أجواء اللقاء.

محمد صلاح يحسم الفوز في الوقت القاتل

استمر ضغط المنتخب المصري حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، تمكن قائد الفراعنة محمد صلاح من تسجيل هدف الفوز القاتل، ليمنح منتخب مصر ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالبطولة