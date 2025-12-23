شوبير: إمام عاشور تقبّل قرار الاستبدال بروح اللاعب الكبير

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بروح الاحتراف التي تحلّى بها لاعب وسط منتخب مصر إمام عاشور، عقب استبداله خلال مواجهة الفراعنة أمام زيمبابوي، مؤكدًا أن اللاعب تعامل مع القرار الفني بهدوء والتزام كاملين.



وقال شوبير ، خلال تصريحاته الإذاعية، إن أكثر ما لفت انتباهه هو تقبّل إمام عاشور لقرار الاستبدال دون أي اعتراض، وكأنه خاض اللقاء حتى نهايته، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يعكس شخصية لاعب كبير داخل الملعب وخارجه. وأضاف: «إمام عاشور لاعب مميز وحدّث ولا حرج، ورغم أنه ربما لم يكن من الأفضل أن يبدأ المباراة، إلا أنه وصل إلى المرمى مرتين وأهدر فرصتين، واستبداله كان قرارًا فنيًا بحتًا».



وأوضح شوبير أن المدير الفني حسام حسن أكد في المؤتمر الصحفي أن الاستبدال جاء في إطار الرؤية الفنية، مشددًا على أنه لا توجد مباريات سهلة في كرة القدم، وأن أي مواجهة قد تصبح معقدة في حال إهدار الفرص، وهو ما حدث في بداية اللقاء رغم الأداء القوي لمنتخب مصر.



وأشار إلى أن إضاعة الفرص تعود أحيانًا لقلة التركيز أو التوتر، وهي أمور يمكن علاجها مستقبلًا، مؤكدًا أن الأهم هو الخروج بالمباراة دون استقبال أهداف والحفاظ على نظافة الشباك.



وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قد كشف في وقت سابق أسباب استبدال إمام عاشور، مؤكدًا أن القرار لم يكن بسبب تراجع مستواه، وإنما بدافع الحفاظ عليه خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل عودته مؤخرًا من إصابة.



وأضاف حسن أن الجهاز الفني شعر بزيادة الضغوط البدنية والذهنية على اللاعب، وأن المباراة ربما تصبح صعبة عليه مع مرور الوقت، ما دفع لاتخاذ قرار الاستبدال ضمن الخطة الفنية للفريق.