إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

أحمد السيد: تغيير إمام عاشور غريب.. ومصطفى محمد صنع الفارق مع المنتخب

امام وزيزو
امام وزيزو
يارا أمين

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن هناك علامات استفهام كبيرة حول بعض القرارات الفنية خلال مباراة منتخب مصر الأخيرة، خاصة ما يتعلق بالتبديلات وطريقة اللعب.

وقال أحمد السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة cbc:"لا أعرف سر تغيير إمام عاشور، التغيير كان غريبًا، ولو اللاعب غير مصاب كان من الأفضل استبدال لاعب من وسط الملعب بدلًا منه".

وأضاف السيد أنه في حال رغبة المدير الفني حسام حسن في تغيير طريقة اللعب، كان الأجدر به إعادة إمام عاشور إلى مركزه الأساسي في وسط الملعب، مؤكدًا أنه الأفضل في هذا المركز مقارنة بأحمد سيد زيزو، الذي شارك في نفس الدور خلال الشوط الثاني.

وأوضح:"لو حسام حسن كان عايز يغير طريقة اللعب، كان لازم يطلع لاعب من وسط الملعب ويرجع إمام عاشور للوسط، لأنه الأفضل في المركز ده عن زيزو اللي لعب فيه في الشوط الثاني".

وأشاد نجم الأهلي السابق بتأثير مصطفى محمد بعد مشاركته، مؤكدًا أن وجود مهاجم صريح في تشكيل منتخب مصر أصبح ضرورة، قائلًا:"مصطفى محمد فرق مع المنتخب من أول ما شارك، ولازم منتخب مصر يكون عنده مهاجم في التشكيل، لكن كان المفروض يبقى على حساب حمدي فتحي".

واختتم أحمد السيد تصريحاته بالإشارة إلى احتمال وجود أسباب بدنية وراء تغيير إمام عاشور، موضحًا:"ممكن يكون حسام حسن حس إن إمام عاشور مش جاهز بدنيًا، وإن وسط الملعب بدأ يتسحب لصالح لاعبي زيمبابوي، وده اللي خلاه يتخذ القرار ده".

أحمد السيد الأهلي منتخب مصر إمام عاشور حسام حسن زيزو

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم مقرمش وخفيف

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..

طريقة تحضير البطاطا المشوية في الفرن

طريقة التحضير لعمل البطاطا المشوية فى الفرن..
طريقة التحضير لعمل البطاطا المشوية فى الفرن..
طريقة التحضير لعمل البطاطا المشوية فى الفرن..

رئيس لوسيد: سنصنع السيارة الكهربائية بالكامل داخل السعودية ونصدرها للعالم

سيارات لوسيد
سيارات لوسيد
سيارات لوسيد

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

