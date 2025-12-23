قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلومات كاذبة.. وزارة الخارجية الروسية تنفي إخلاء سفارتها في فنزويلا
محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا
ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025
بسبب الحمى القلاعية.. الفلاحين تكشف حقيقة نفوق الماشية بالصعيد
بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
ترامب: نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طلعت: الفوز على زيمبابوي خطوة مهمة.. وتعديلات منتظرة أمام جنوب أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين

أكد محمد طلعت، لاعب الأهلي السابق، أن فوز منتخب مصر على زيمبابوي يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وثقة مهمة في بداية المشوار ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح طلعت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، أنه لم يلاحظ الانسجام الكافي بين ثنائي قلب الدفاع حسام عبدالمجيد وياسر إبراهيم، معتبرًا أن ثنائية رامي ربيعة وياسر إبراهيم تعد الأفضل حاليا لقيادة الخط الخلفي لمنتخب الفراعنة.

كما أشار طلعت، إلى أن تحقيق الانتصار في المباريات الأولى ينعكس إيجابيًا على الحالة النفسية والأداء داخل الملعب، مضيفا أن محمد الشناوي يحتاج إلى تركيز أعلى خلال المباريات المقبلة.

وشدد على أن منح مصطفى شوبير فرصة المشاركة قد يكون خيارًا مناسبًا في الفترة القادمة، كما طالب حسام حسن بإجراء بعض التعديلات على تشكيل الفراعنة قبل مواجهة جنوب أفريقيا من أجل الظهور بشكل أقوى وتحقيق نتيجة إيجابية.

محمد طلعت الأهلي فوز منتخب مصر على زيمبابوي فوز منتخب مصر صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب

متستهونش… عضة كلب تنهي حياة طالب المنوفية بعد 3 أشهر فى عيبوبة وتثير الرعب طبيب يوضح الإسعافات الأولية

الارصاد

أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء

بالصور

المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات

المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات
المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات
المشروم .. فوائد غذائية تفوق التوقعات

الأفخم والأغلى.. ريماك نيفيرا تحصل على إصدار يقترب من 3 ملايين دولار

ريماك نيفيرا
ريماك نيفيرا
ريماك نيفيرا

أطعمة شائعة قد تسبّب الصداع النصفي دون أن تشعر

أطعمة شائعة قد تسبّب الصداع النصفي دون أن تشعر
أطعمة شائعة قد تسبّب الصداع النصفي دون أن تشعر
أطعمة شائعة قد تسبّب الصداع النصفي دون أن تشعر

هدى الإتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ| شاهد

هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد
هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد
هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد