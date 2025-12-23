طلعت: الفوز على زيمبابوي خطوة مهمة.. وتعديلات منتظرة أمام جنوب أفريقيا

أكد محمد طلعت، لاعب الأهلي السابق، أن فوز منتخب مصر على زيمبابوي يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وثقة مهمة في بداية المشوار ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح طلعت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، أنه لم يلاحظ الانسجام الكافي بين ثنائي قلب الدفاع حسام عبدالمجيد وياسر إبراهيم، معتبرًا أن ثنائية رامي ربيعة وياسر إبراهيم تعد الأفضل حاليا لقيادة الخط الخلفي لمنتخب الفراعنة.

كما أشار طلعت، إلى أن تحقيق الانتصار في المباريات الأولى ينعكس إيجابيًا على الحالة النفسية والأداء داخل الملعب، مضيفا أن محمد الشناوي يحتاج إلى تركيز أعلى خلال المباريات المقبلة.

وشدد على أن منح مصطفى شوبير فرصة المشاركة قد يكون خيارًا مناسبًا في الفترة القادمة، كما طالب حسام حسن بإجراء بعض التعديلات على تشكيل الفراعنة قبل مواجهة جنوب أفريقيا من أجل الظهور بشكل أقوى وتحقيق نتيجة إيجابية.