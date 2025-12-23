لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

سجل محمد صلاح هدف الفوز في الوقت بدل الضائع أمام زيمبابوي، ليقود منتخب مصر للفوز 2‑1 في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

لحظة الهدف لم تمر مرور الكرام، حيث حظي النجم المصري بتغطية واسعة من الصحف والمواقع الإنجليزية، التي أبرزت أهميته للفراعنة وللمسيرة الدولية لصلاح.

الصحف الإنجليزية تتفاعل مع الهدف



وصفت الصحف الانجليزية هدف صلاح بـ”الهدف الدرامي في الوقت بدل الضائع”، مشيرة إلى أن اللاعب كان حاسمًا في إنقاذ مصر بعد بداية صعبة في المباراة. كما أشارت إلى أن هذا الهدف يعزز آمال الفريق في المنافسة على لقب البطولة، ويضع الفراعنة في موقف قوي منذ الجولة الأولى.

وركزت الصحف على أن هدف صلاح جاء في “لحظة حاسمة ومثيرة”، واعتبرته نقطة تحوّل للفراعنة، خاصة بعد الفترة المتوترة التي عاشها مع ناديه ليفربول قبل انطلاق البطولة. كما أبرزت الطريقة التي سجّل بها الهدف وكيف منح منتخب مصر ثلاث نقاط ثمينة في المجموعة.

الصحافة التحليلية الإنجليزية:

أشارت إلى أن صلاح قدّم رداً قوياً على الفترة المتذبذبة التي مرّ بها مع ليفربول، مؤكدة أن الهدف يعكس حماسه ورغبته في التألق على الصعيد الدولي رغم التحديات الأخيرة.

وأكدت أن الهدف لم يكن مهمًا على مستوى النتيجة فقط، بل أشعل حماس اللاعبين والجماهير، وترك بصمة واضحة على بداية مشوار مصر في البطولة.

الانطباع العام في الصحافة الإنجليزية

العديد من الصحف لم تقتصر على وصف الهدف، بل سلطت الضوء على دور صلاح كلاعب قائد يسعى للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية، وهو ما غاب عنه في نسخ سابقة.

ربط الهدف بسياق أوسع:

أكدت التعليقات أن هدف +90 قد يغير الصورة النمطية لصلاح بعد فترة من الجدل حول وضعه مع ليفربول، ويمنحه دفعة معنوية للفراعنة في البطولة.

وأكدت علي ان هدف محمد صلاح في الدقيقة +90 لم يكن مجرد هدف فوز، بل كان لحظة تاريخية في بداية مشوار مصر بأمم إفريقيا.



