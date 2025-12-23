قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
ترامب: نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

سجل محمد صلاح هدف الفوز في الوقت بدل الضائع أمام زيمبابوي، ليقود منتخب مصر للفوز 2‑1 في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. 

لحظة الهدف لم تمر مرور الكرام، حيث حظي النجم المصري بتغطية واسعة من الصحف والمواقع الإنجليزية، التي أبرزت أهميته للفراعنة وللمسيرة الدولية لصلاح.

الصحف الإنجليزية تتفاعل مع الهدف
 

وصفت الصحف الانجليزية  هدف صلاح بـ”الهدف الدرامي في الوقت بدل الضائع”، مشيرة إلى أن اللاعب كان حاسمًا في إنقاذ مصر بعد بداية صعبة في المباراة. كما أشارت إلى أن هذا الهدف يعزز آمال الفريق في المنافسة على لقب البطولة، ويضع الفراعنة في موقف قوي منذ الجولة الأولى.

وركزت الصحف  على أن هدف صلاح جاء في “لحظة حاسمة ومثيرة”، واعتبرته نقطة تحوّل للفراعنة، خاصة بعد الفترة المتوترة التي عاشها مع ناديه ليفربول قبل انطلاق البطولة. كما أبرزت الطريقة التي سجّل بها الهدف وكيف منح منتخب مصر ثلاث نقاط ثمينة في المجموعة.

 الصحافة التحليلية الإنجليزية:

أشارت إلى أن صلاح قدّم رداً قوياً على الفترة المتذبذبة التي مرّ بها مع ليفربول، مؤكدة أن الهدف يعكس حماسه ورغبته في التألق على الصعيد الدولي رغم التحديات الأخيرة.

وأكدت أن الهدف لم يكن مهمًا على مستوى النتيجة فقط، بل أشعل حماس اللاعبين والجماهير، وترك بصمة واضحة على بداية مشوار مصر في البطولة.

الانطباع العام في الصحافة الإنجليزية

العديد من الصحف لم تقتصر على وصف الهدف، بل سلطت الضوء على دور صلاح كلاعب قائد يسعى للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية، وهو ما غاب عنه في نسخ سابقة.

ربط الهدف بسياق أوسع:

أكدت التعليقات أن هدف +90 قد يغير الصورة النمطية لصلاح بعد فترة من الجدل حول وضعه مع ليفربول، ويمنحه دفعة معنوية للفراعنة في البطولة.

وأكدت علي ان هدف محمد صلاح في الدقيقة +90 لم يكن مجرد هدف فوز، بل كان لحظة تاريخية في بداية مشوار مصر بأمم إفريقيا. 


 

محمد صلاح منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

عمرو زكي

أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

ترشيحاتنا

منتخب مصر

حسن مصطفى: أتحفظ على مشاركة ثنائي المنتخب أمام زيمبابوي

مصطفى شوبير

خالد الغندور: لازم مصطفى شوبير يلعب الماتش الجاي

الزمالك

خالد الغندور: غياب غامض لحارس ناشئي الزمالك والمنتخب قبل نهاية عقده

بالصور

هدى الإتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ| شاهد

هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد
هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد
هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد

شيري تطلق روبوت‎ AiMOGA ‎بدورة الألعاب الآسيوية للشباب لذوي الإعاقة 2025‏

شيري
شيري
شيري

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها
ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها
ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها

نجاح لافت لقمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي ‏EVs Electrify Egypt 2025‎

قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي
قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي
قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد