دونجا: من حق منتخب مصر الحلم بلقب أفريقيا في وجود محمد صلاح وعمر مرموش

علق نجم الزمالك السابق تامر عبد الحميد دونجا علي بطولة أمم إفريقيا هذا العام.

بطولة أمم إفريقيا

وقال دونجا في تصريحات إذاعية :" من حق منتخب مصر الحلم بلقب أفريقيا في وجود محمد صلاح وعمر مرموش".

وأكمل :منتخب المغرب يُعد المرشح الأول للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مشيرًا إلى أن الكرة المغربية تعيش واحدة من أفضل عصورها على الإطلاق، سواء على مستوى النتائج أو جودة اللاعبين.

واضاف : منتخب المغرب يمتلك «سكواد» قويًا ومتكاملًا، يضم عددًا كبيرًا من المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى، ما يمنحه أفضلية واضحة «بالورقة والقلم» مقارنة بباقي المنتخبات.

وتابع :«الفراعنة» يملكون كل المقومات التي تجعلهم طامحين وبقوة لحصد اللقب القاري، مؤكدًا أن هذا الطموح مشروع في ظل امتلاك مصر مجموعة من النجوم الكبار، على رأسهم محمد صلاح، إلى جانب عمر مرموش ومصطفى محمد، وهو ما يمنح المنتخب قوة هجومية كبيرة وقدرة على حسم المباريات الصعبة.

واستطرد :"اتوقع فوز منتخب مصر بسهولة على منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى، معتبرًا أن الفارق الفني والخبرات يصب في مصلحة الفراعنة ".

-واختتم :"أحمد الشناوي أساسيًا في مباراة زيمبابوي، لما يمتلكه من خبرات كبيرة في البطولات الإفريقية".