رياضة

الدردير يهنئ محمود بنتايك بزواجه من ابنة أحمد سليمان

بنتايك
بنتايك
باسنتي ناجي

هنأ الناقد الرياضي عمرو الدردير اللاعب محمود بنتايك بحفل زفاف على ابنة عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد سليمان.

حفل زفاف بنتايك

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"فرح افضل باك شمال في افريقيا محمود بنتايك علي ابنة عضو مجلس إدارة الزمالك احمد سليمان ما شاء الله وبارك الله لكم".

أزمة محمود بنتايك 

وكانت قد شهدت الساعات الماضية تحركات قوية من قادة فريق الزمالك لاحتواء أزمة المغربي محمود بنتايك، وسط تمسك اللاعبين الكبار ببقائه وعدم رحيله خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حساسية المرحلة التي يمر بها النادي.

وأكد قادة الفريق أنهم حريصون على استمرار اللاعب، مشددين على أن "السفينة لا تحتمل مزيدًا من الأزمات"، وأن رحيل أحد العناصر الأساسية قد يزيد الوضع تعقيدًا.

وفي هذا الإطار، بدأ عدد من اللاعبين الكبار التواصل مع بنتايج لمحاولة إقناعه بالعدول عن فكرة الرحيل والعودة لصفوف الفريق بشكل طبيعي.

وتأتي هذه التحركات بعد المخاوف من تكرار سيناريو مشابه لما حدث مع المغربي صلاح مصدق، حيث تحرك الجميع سريعًا لمنع تفاقم الأزمة، بالتنسيق بين إدارة النادي والجهاز الفني وقادة الفريق، للحفاظ على استقرار غرفة الملابس قبل مرحلة حاسمة من الموسم.

بنتايج يشترط الحصول على مستحقاته للتراجع عن فسخ العقد

اشترط اللاعب المغربي الحصول على مستحقاته المالية لدى الزمالك للتراجع عن فسخ العقد من طرف واحد مع الفريق الأبيض.

وأكدت المصادر أن بنتايج وافق على العودة للانتظام مع الفريق في التدريبات والمباريات، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، على أن يكون ذلك بشرط حصوله على مستحقاته المالية بانتظام، خاصة مع ارتباطاته المالية واستعداده لعقد قرانه نهاية الشهر الجاري.

بنتايك محمود بنتايك احمد سليمان الدردير

