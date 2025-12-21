قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم العروض .. توروب يرفض إعارة محمد سيحا ويؤكد استمراره مع الأهلي
استشهاد الطفل ريان أبو معلا برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه
افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة
عروس المشتاني| أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الأحد 21-12-2025 .. تعرّف عليها
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 21-12-2025
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ورابط استمارة التقديم .. تفاصيل عاجلة الآن
مُحاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات .. بعد قليل
هل أمر النبي بصيام أول يوم من رجب؟.. الإفتاء توضح 9 حقائق
الإعداد العشوائي سبب صدمة الجماهير.. «أبو الدهب»: الخروج المبكر كان مُستحقًا في كأس العرب
النادي مُلتزم تعاقديًا .. «بيسيرو»: ليست لي مستحقات مالية لدي نادي الزمالك منذ رحيلي
نجم الأهلي يُحذّر: منتخب مصر يمتلك الخبرات لكن الكرة ليست بالأسماء
كأس أمم إفريقيا 2025 .. كل ما تريد معرفته عن البطولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

يترّقب عشاق الكرة الإفريقية انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب المغرب ونظيره منتخب جزر القمر، في مواجهة قوية تقام على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الأولى).

 ويسعى أسود الأطلس إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية مثالية وحصد أول ثلاث نقاط، بينما يطمح منتخب جزر القمر في الظهور بصورة مشرفة وتحقيق مفاجأة في ضربة البداية.

موعد مباراة المغرب وجزر القمر

تقام مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر

حصلت شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية على حقوق البث الحصري لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأعلنت الشبكة نقل مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر عبر مجموعة من قنواتها المشفرة، وهي:

  • beIN SPORTS MAX 1
  • beIN SPORTS MAX 2
  • beIN SPORTS MAX 3

كيفية مشاهدة البث المباشر للمباراة

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر لمباراة المغرب وجزر القمر من خلال الاشتراك في باقات beIN SPORTS، سواء عبر أجهزة الاستقبال أو من خلال تطبيق beIN CONNECT الذي يتيح مشاهدة المباريات عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

توقيت حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025

يسبق مباراة المغرب وجزر القمر حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والذي من المقرر أن يبدأ قبل انطلاق اللقاء بوقت كافٍ، وسط عروض فنية وتنظيمية تعكس ثقافة الدولة المستضيفة، تمهيدًا لانطلاق النسخة المنتظرة من البطولة القارية


 

منتخب المغرب منتخب جزر القمر كأس الأمم الأفريقية أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

والدة شيماء جمال

هتخرج بعد قليل.. إنهاء اجراءات الافراج عن والدة شيماء جمال| خاص

دعاء اول ليلة في شهر رجب

دعاء أول ليلة في شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

ترشيحاتنا

رمضان عبد المعز

رمضان عبدالمعز: لا تشمتوا بأهل البلاء والإيمان الحق يمنع الأذى وتتبع العورات

الدكتور سلامة داود يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

رئيس جامعة الأزهر يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

صلح الحديبية

عالم أزهري: صلح الحديبية نموذج للحكمة النبوية في إدارة الأزمات

بالصور

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد