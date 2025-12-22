مواجهتان مثيرتان في دور الـ 32 بكأس مصر اليوم

تشهد منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، اليوم الإثنين، مباراتين منتظرتين تجمع الأولى بين فريق بيراميدز وصيف النسخة الأخيرة من البطولة وفريق مسار، بينما تستضيف المباراة الثانية النادي المصري فريق دكرنس.

ويأتي ذلك في ظل غياب اللاعبين الدوليين الذين يمثلون منتخباتهم المشاركة حاليًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

موعد مباراة المصري ودكرنس

يستضيف النادي المصري، بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، فريق دكرنس – أحد أندية القسم الثاني – في تمام الثانية والنصف عصر اليوم، الإثنين، على ملعب السويس الجديد. وتأتي المباراة ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر، حيث يسعى الفريق المصري لتحقيق الفوز وضمان التأهل إلى دور الـ 16، رغم غياب عناصره الأساسية الممثلة في اللاعبين الدوليين.

موعد مباراة بيراميدز ومسار

وفي وقت لاحق من اليوم، يلتقي فريق بيراميدز مع فريق مسار، أحد فرق القسم الثاني، في الخامسة مساءً على استاد بتروسبورت. ويسعى فريق بيراميدز، وصيف النسخة الماضية، لتجاوز الغيابات والنجاح في حجز بطاقة التأهل لدور الـ 16، وسط توقعات بمواجهة قوية من الفريق الصاعد من القسم الثاني.

القناة الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون سبورت جميع مباريات كأس مصر، مع تقديم تحليلات رياضية معمقة من قبل مجموعة من كبار المحللين، مما يتيح للمشجعين متابعة أحداث المباريات مباشرة والتعرف على آخر المستجدات في البطولة.



