تامر عبد الحميد يهاجم لاعب الزمالك خلال مواجهة زيسكو

أكد تامر عبد الحميد دونجا نجم الزمالك السابق أن الفريق تأثر بغيابات عديدة خلال مواجهة زيسكو يونايتد، رغم سيطرته على مجريات اللقاء الذى وصفه بأنه كان سهلاً نسبيًا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وأوضح دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور أن العامل البدنى تراجع بشكل واضح فى الشوط الثانى، مشيرًا إلى أن الأداء كان سيئًا جدًا فى هذه الفترة، مما وضع الفريق تحت ضغط كبير خاصة مع انتهاء المباراة بهدف نظيف فقط، وهى نتيجة يرى أنها دائمًا ما تقلق جماهير الزمالك.

وأضاف أن مجموعة الزمالك صعبة، وأن مواجهة الفريق المقبلة أمام كايزر تشيفز لن تكون سهلة على الإطلاق، معتبرًا أن المستوى البدنى لخوان بيزيرا كان أقل من المطلوب، وفقد الكرة أكثر من مرة.

وشدد نجم الزمالك السابق على أن قوام الفريق الحالى ليس الأفضل، مؤكدًا أن المنافسة على البطولات ستكون معقدة فى ظل الأزمات المالية التى يمر بها النادى، مطالبًا بتشكيل لجنة فنية للتعاقد مع لاعبين كبار يتناسبون مع شخصية الزمالك.