الشيلة كبيره عليه.. إبراهيم صلاح ينتقد اداء الزمالك مع أحمد عبد الرؤوف

تحدث إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، على فوز فريقه أمام زيسكو الزامبي في الكونفدرالية الإفريقية .



وقال ابراهيم صلاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو قناة اون: ارى ان الشيلة كبيرة على أحمد عبدالرؤوف، والزمالك محتاج مدرب أكثر خبرة.

واضاف صلاح عن بكاء بيزيرا عقب خسارة السوبر المصري امام الاهلي: عادي وأكيد ان هناك وكيل مصري مفهمه دخلة الجماهير، ولكنه لاعيب عنده إمكانيات جيدة..

وتابع: كل صفقات الزمالك غير مقنعة باستثناء البرازيلي خوان بيزيرا.

وواصل: الزمالك فاز على زيسكو أضعف فريق في المجموعة، ولكن الأداء كان سيء وغير مقنع.