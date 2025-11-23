موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زيسكو الزامبي بالكونفدرالية

يترقب عشاق الكرة الإفريقية وجماهير نادي الزمالك المواجهة المقبلة للفريق الأبيض؛ بعد الفوز الثمين الذي حققه على زيسكو يونايتد الزامبي بهدف دون رد، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2025-2026.

الفوز على زيسكو

وجاء الانتصار على استاد القاهرة الدولي بعدما خطف المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42، مستغلًا خطأ فادحًا من حارس مرمى زيسكو، ليضع الزمالك أول ثلاث نقاط في رصيده بالمجموعة الرابعة ويحتل المركز الثاني خلف المصري البورسعيدي المتصدر بفارق الأهداف، فيما بقي الفريق الزامبي بلا رصيد في ذيل الترتيب.

مواجهة كايزر تشيفز

ويستعد الزمالك لمواجهة أكثر صعوبة خارج الديار، عندما يحل ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في لقاء يعتبره الجهاز الفني محطة مهمة لمواصلة البداية الإيجابية وتعزيز فرص التأهل للدور ربع النهائي.

وتكتسب المباراة المقبلة أهمية خاصة للفريق الأبيض الذي يسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام منافس قوي يمتلك أفضلية اللعب على أرضه ووسط جماهيره، في ظل تطلعات الزمالك للمنافسة بقوة على اللقب القاري هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك وكايزر تشيفز، عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” إلى جانب عدد من القنوات المفتوحة، على أن يُحدد اسم القناة الناقلة رسميًا قبل اللقاء.