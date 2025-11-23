قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زيسكو الزامبي بالكونفدرالية

يترقب عشاق الكرة الإفريقية وجماهير نادي الزمالك المواجهة المقبلة للفريق الأبيض؛ بعد الفوز الثمين الذي حققه على زيسكو يونايتد الزامبي بهدف دون رد، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2025-2026.

الفوز على زيسكو

وجاء الانتصار على استاد القاهرة الدولي بعدما خطف المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42، مستغلًا خطأ فادحًا من حارس مرمى زيسكو، ليضع الزمالك أول ثلاث نقاط في رصيده بالمجموعة الرابعة ويحتل المركز الثاني خلف المصري البورسعيدي المتصدر بفارق الأهداف، فيما بقي الفريق الزامبي بلا رصيد في ذيل الترتيب.

 

مواجهة كايزر تشيفز

ويستعد الزمالك لمواجهة أكثر صعوبة خارج الديار، عندما يحل ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في لقاء يعتبره الجهاز الفني محطة مهمة لمواصلة البداية الإيجابية وتعزيز فرص التأهل للدور ربع النهائي.

وتكتسب المباراة المقبلة أهمية خاصة للفريق الأبيض الذي يسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام منافس قوي يمتلك أفضلية اللعب على أرضه ووسط جماهيره، في ظل تطلعات الزمالك للمنافسة بقوة على اللقب القاري هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك وكايزر تشيفز، عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” إلى جانب عدد من القنوات المفتوحة، على أن يُحدد اسم القناة الناقلة رسميًا قبل اللقاء.

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

أحمد هيثم

دموع ودعوات تصاحب فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث عن طفل غارق بقنا

محافظ الغربية

قبل انطلاق التصويت بساعات.. محافظ الغربية يتابع من المحلة الاستعدادات النهائية للجان الانتخابية

صورة أرشيفية

محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود مديرية الزراعة المنفذة خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

