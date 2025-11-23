قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دقيقة حداد على روح محمد صبري خلال مواجهة الزمالك وزيكسو الزامبي في الكونفيدرالية

إسلام مقلد

وقف فريقي الزمالك وزيسكو الزامبي دقيقة حداد على روح أسطورة الزمالك الراحل محمد صبري الذي توفي منذ أيام في حادث سير، وذلك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها التاسعة مساء اليوم.

وارتدي لاعبي الزمالك تيشيرت أسود على صورة الراحل محمد صبري قبل بدء اللقاء تكريما له، كما قامت الجماهير البيضاء بعمل تيفو للراحل بعنوان : الكونت .. محمد صبري، وغيرها من البانرات أبرزها : بنكسب بشقانا يا صبري، وستظل لنا أسطورة خالده.

تشكيل الزمالك

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة زيسكو الزامبى، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها التاسعة مساء اليوم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش – عمر جابر – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد شحاتة – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر

خط الهجوم: سيف الجزيري – خوان بيزيرا – أحمد شريف

غيابات الزمالك أمام زيسكو

ويدخل الزمالك المباراة مفتقداً 9 لاعبين، وهم كل من ناصر منسى، محمد السيد، سيف جعفر، محمود بنتايج، أحمد حمدى، صلاح مصدق، أحمد عبد الرحيم إيشو، المهدى سليمان، وأحمد ربيع.

حكام الزمالك وزيسكو

ويقود المباراة تحكيميا طاقم جيبوتى بقيادة محمد ديراني حكما للساحة، ويعاونه ليبان عبد الرازق ورشيد وايس مساعدين، محمود ناصر حكم رابع، واختار الكاف الليبى عمر جمعة مراقبا عاما للمباراة.

مجموعة الزمالك

ويقع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تضم المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

تصوير الحياة البرية

على مدى 10 سنوات.. كاميرا في عرين مهجور تكشف أسرار الحياة البرية | ما القصة؟

رونالدو

5 صفعات مؤلمة من الفيفا لـ كريستيانو رونالدو.. توتر متصاعد رغم التاريخ

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي

مجانا.. طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

