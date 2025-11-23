دقيقة حداد على روح محمد صبري خلال مواجهة الزمالك وزيكسو الزامبي في الكونفيدرالية

وقف فريقي الزمالك وزيسكو الزامبي دقيقة حداد على روح أسطورة الزمالك الراحل محمد صبري الذي توفي منذ أيام في حادث سير، وذلك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها التاسعة مساء اليوم.

وارتدي لاعبي الزمالك تيشيرت أسود على صورة الراحل محمد صبري قبل بدء اللقاء تكريما له، كما قامت الجماهير البيضاء بعمل تيفو للراحل بعنوان : الكونت .. محمد صبري، وغيرها من البانرات أبرزها : بنكسب بشقانا يا صبري، وستظل لنا أسطورة خالده.

تشكيل الزمالك

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة زيسكو الزامبى، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها التاسعة مساء اليوم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش – عمر جابر – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد شحاتة – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر

خط الهجوم: سيف الجزيري – خوان بيزيرا – أحمد شريف

غيابات الزمالك أمام زيسكو

ويدخل الزمالك المباراة مفتقداً 9 لاعبين، وهم كل من ناصر منسى، محمد السيد، سيف جعفر، محمود بنتايج، أحمد حمدى، صلاح مصدق، أحمد عبد الرحيم إيشو، المهدى سليمان، وأحمد ربيع.

حكام الزمالك وزيسكو

ويقود المباراة تحكيميا طاقم جيبوتى بقيادة محمد ديراني حكما للساحة، ويعاونه ليبان عبد الرازق ورشيد وايس مساعدين، محمود ناصر حكم رابع، واختار الكاف الليبى عمر جمعة مراقبا عاما للمباراة.

مجموعة الزمالك

ويقع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تضم المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.