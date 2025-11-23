وكيل اللاعب المغربي صلاح مصدق يُرسل إنذارًا للزمالك لعدم سداد المستحقات

كشف مصدر بنادي الزمالك عن قيام الوكيل المغربي لصلاح مصدق مدافع الفريق بإرسال إنذار للقلعة البيضاء للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى النادي خلال الفترة الحالية.

وأكد المصدر أنه في حالة عدم سداد الزمالك لمستحقات اللاعب المتأخرة يحق لصلاح مصدق فسخ تعاقده مع النادي في الفترة المقبلة من طرف واحد.

ويسعى مسؤولو الزمالك لحل الأزمة مع اللاعب ووكيله المغربي في الفترة الحالية بشكل ودي.

كان الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف استبعد اللاعب من القائمة التي ستخوض مباراة زيسكو اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الأبيض لخوض مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمود جهاد - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.