قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

بلال قنديل
بلال قنديل
بلال قنديل

في كل حكاية نسمعها وفي كل موقف نمر به هناك دائما جانب اخر لا نراه من الوهلة الأولى. اعتدنا ان نحكم على الظواهر ونبني تصوراتنا على ما يظهر امامنا فقط، فنسمع جزءا من القصة ونكمل الباقي بخيالنا، او نرى موقفا في لحظة عابرة ونظن اننا فهمنا الحقيقة كاملة. لكن الحقيقة في اغلب الاحيان تسكن في الجانب الاخر الذي يغيب عنا.

الجانب الاخر هو ذلك الجزء المخفي الذي لا يظهر الا لمن يقترب، لمن يسأل، ولمن يحاول ان يفهم قبل ان يطلق الحكم. 

قد ترى شخصا ناجحا وتظن ان طريقه كان سهلا، بينما يخفي وراء ابتسامته سنوات من التعب والسهر والقلق.

 وقد ترى شخصا غاضبا او منفعلا فتظنه سيء الطباع، بينما يخفي وراء انفعاله هما ثقيلا او جرحا قديما لا يعرفه احد.

في حياتنا اليومية ننسى أحيانا ان لكل شخص قصة، ولكل قصة ظروف، ولكل ظرف رواية أخرى لم ترو بعد. لذلك يصبح التعجل في الحكم واحدا من اكتر الاخطاء التي تجعل العلاقات اصعب والمواقف اكثر تعقيدا. لو اعطينا انفسنا فرصة لنرى ما وراء المشهد الظاهر لادركنا ان الناس لا تتحرك في الفراغ وان لكل تصرف اسبابا قد نعرفها وقد تظل مجهولة.

الجانب الاخر يعلمنا أيضا ان ما نراه في أنفسنا ليس دائما ما يراه الاخرون. قد نرى في داخلنا ضعفا ونقصا بينما يرى فينا غيرنا قوة وصبرا. وقد نعتقد اننا نقف وحدنا بينما هناك من يساندنا بصمت ولا ننتبه اليه. الجانب الاخر ليس مجرد مساحة غامضة، بل هو دعوة الى التفكير الهادئ والتروي قبل اتخاذ موقف.

وعندما نفهم هذا الجانب ونمنح انفسنا فرصة للنظر بعمق، سنجد ان كثيرا من الخلافات يمكن تجنبها، وكثيرا من الاحكام يمكن تعديلها، وان اغلب المواقف لها معنى أوسع مما نتصور. العالم ليس ابيض او اسود، والناس ليسوا طيبين بالكامل او سيئين بالكامل، بل لكل منهم جانب ظاهر وجانب اخر ينتظر من يفهمه.

في النهاية يبقى الجانب الآخر تذكرة بسيطة تقول لنا: قبل ان تحكم، حاول ان ترى الصورة كاملة.

التعب السهر القلق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

الشيخ محمود خليل الحصري

ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري.. رحل الجسد وبقي صوته يجوب العالم ويُعلّم الأجيال

الأرملة

هل يحق للأرملة البقاء في منزل الزوجية طول العدّة؟.. عضو مركز الأزهر توضح

الميراث

هل يحق للأرملة استرداد ما اشترته قبل تقسيم التركة؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد