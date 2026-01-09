وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وبيض المائدة.. فيديو

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا توجد ضغوط تمارس على وزارة الزراعة والدولة تهتم بالاستثمار الداجني وإنتاج الدواجن تخطي 1.6 مليار طائر.

وأضاف علاء فاروق، في مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي"، أننا ننتج 16 مليار بيضة في العام يعمل في قطاع الدواجن أكثر من 3 مليون عامل في مصر، وأكثر منة 38 ألف منشاة في هذا النشاط.

وأكد أننا حققنا الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنية وبيض المائدة، وحصلت بعض الأخبار المغلوطة عن ارتفاع أسعار الكتاكيت الذي صعد من 8 جنيهات إلى 38 جنيه، والسعر العادل لا يزيد عن 20 جنيه.

وأوضح أنه تم الاتفاق على استمرار ضخ المزيد من الدواجن في الأسواق حفاظا على تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، منوها أنه سيكون هناك انخفاض آخر في الأسعار وكذلك الاستعداد الجيد لشهر رمضان.