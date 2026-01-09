الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام.. وأهلنا بغزة كان لهم نصيب

أكد أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنّ الوزارة تُعد شريكًا أساسيًا في جهود الدولة المتعلقة بالتكافل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، من خلال توظيف عوائد الوقف في خدمة المجتمع.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الأوقاف مسؤولة عن تنفيذ شروط الواقفين، سواء تعلقت هذه الشروط بخدمة الأهل أو المستشفيات أو عمارة المساجد أو أي أوجه نفع أخرى. وأوضح أن تنفيذ هذه الشروط يتم التزامًا بالقانون، حتى وإن لم يتم الإعلان عنها.

وتابع، أنّ داخل وزارة الأوقاف إدارة متخصصة للأوقاف والبر، تضطلع بعدة أدوار اجتماعية، من بينها تقديم قروض حسنة لأبناء الأوقاف دون أي فوائد، حيث يحصل المستفيد على القرض ويسدده بالقيمة نفسها على أقساط شهرية ميسرة.

وواصل، أن الوزارة تقدم أيضًا إعانات مالية في حالات الوفاة أثناء العمل، أو الإصابة البالغة، أو الإصابة بالأمراض المزمنة للعامل أو أحد أفراد أسرته، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.

وأوضح أن هذه البرامج، منذ انطلاقها عام 2015 وحتى الآن، استفادت منها أكثر من 1.5 مليون أسرة، من خلال توفير اللحوم والسلع الغذائية والدواجن والحبوب ومستلزمات الأسر.

وواصل، أن جهود وزارة الأوقاف لم تقتصر على الداخل المصري فقط، بل امتدت لتشمل دعم الشعب الفلسطيني في غزة، حيث كان لهم نصيب من صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام، مؤكدًا أن عوائد الوقف تمثل خيرًا ممتدًا من مصر إلى أهلها وخارجها.