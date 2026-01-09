قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
طاقم تحكيم موريتاني–أنجولي لإدارة مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نراقب بقلق التطورات في الأحياء الكردية بحلب
كاف يعلن طاقم حكام مواجهة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا
وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وبيض المائدة.. فيديو
نقيب الأطباء يكشف تفاصيل صادمة حول واقعة «انتحال صفة» بالبحيرة وتحويل الشقيقين للنيابة
الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام.. وأهلنا بغزة كان لهم نصيب
مصطفى بكري: مصر والسعودية صماما أمان الأمة العربية.. تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق| أخبار التوك شو
قبل صرف يناير 2026.. رابط الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة
أسعار البنزين اليوم في مصر .. استقرار في وقود السيارات والغاز المنزلي
لا تذاكر خارج القنوات الرسمية.. المتحف المصري الكبير يشن حربا على مواقع الاحتيال
مصطفى شردي: ترامب يدرس إمكان شراء جرينلاند وشعبيته تحت الصفر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام.. وأهلنا بغزة كان لهم نصيب

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
قسم التوك شو

أكد أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنّ الوزارة تُعد شريكًا أساسيًا في جهود الدولة المتعلقة بالتكافل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، من خلال توظيف عوائد الوقف في خدمة المجتمع.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة  برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الأوقاف مسؤولة  عن تنفيذ شروط الواقفين، سواء تعلقت هذه الشروط بخدمة الأهل أو المستشفيات أو عمارة المساجد أو أي أوجه نفع أخرى. وأوضح أن تنفيذ هذه الشروط يتم التزامًا بالقانون، حتى وإن لم يتم الإعلان عنها.

وتابع، أنّ داخل وزارة الأوقاف إدارة متخصصة للأوقاف والبر، تضطلع بعدة أدوار اجتماعية، من بينها تقديم قروض حسنة لأبناء الأوقاف دون أي فوائد، حيث يحصل المستفيد على القرض ويسدده بالقيمة نفسها على أقساط شهرية ميسرة.

وواصل، أن الوزارة تقدم أيضًا إعانات مالية في حالات الوفاة أثناء العمل، أو الإصابة البالغة، أو الإصابة بالأمراض المزمنة للعامل أو أحد أفراد أسرته، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.

وأوضح أن هذه البرامج، منذ انطلاقها عام 2015 وحتى الآن، استفادت منها أكثر من 1.5 مليون أسرة، من خلال توفير اللحوم والسلع الغذائية والدواجن والحبوب ومستلزمات الأسر.

وواصل، أن جهود وزارة الأوقاف لم تقتصر على الداخل المصري فقط، بل امتدت لتشمل دعم الشعب الفلسطيني في غزة، حيث كان لهم نصيب من صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام، مؤكدًا أن عوائد الوقف تمثل خيرًا ممتدًا من مصر إلى أهلها وخارجها.

الأوقاف وزير الأوقاف مصر الصكوك الأضاحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

ترشيحاتنا

تكريم الفنان محمد ثروت

تكريم الفنان محمد ثروت خلال احتفالية عيد الثقافة

زفاف ابنة منير مكرم

بأجواء عائلية.. منير مكرم يحتفل بزفاف ابنته يارا

المطرب محمود الليثي

مدام متعرفنيش .. محمود الليثي يطرح أحدث أغانيه

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد