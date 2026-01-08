قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
الوداع الأخير .. تشييع جثمان المفكر مراد وهبة وسط حضور عدد من الشخصيات العامة | صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

الأوقاف تفتتح "21" مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
شيماء جمال

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٢١) مسجدًا غدًا الجمعة ٩ من يناير 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (١٥) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٥) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٤٣٤) مسجدًا من بينها (٣٢٩) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (١٠٥) مساجد صيانة وتطوير، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٩٢٣) مسجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و ٦٦٢ مليون جنيه.


وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
 

ففي محافظة سوهاج
تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ سالم خبزة بقرية السلامون – مركز طما.
وفي محافظة الأقصر
تم إحلال وتجديد مسجد الحسنات بقرية كومير – مركز إسنا.
وتم صيانة وتطوير مسجد السيد يوسف بقرية الغربي قامولا – مركز القرنة.


وفي محافظة قنا
تم إحلال وتجديد مسجد نجع غلاب بقرية العليقات – مركز قوص؛ ومسجد آل الخطيب بقرية العسيرات – مركز فرشوط؛ ومسجد العابد بقرية الرزقة – مركز أبو تشت.
وتم صيانة وتطوير مسجد آل فخراني بقرية الرحمانية مركز نجع حمادي.  
وفي محافظة الشرقية
تم إحلال وتجديد مسجد الكبير بعزبة عطوة – مركز ديرب نجم.
تم إنشاء وبناء مسجد الصحابة – مركز الزقازيق.
وفي محافظة البحيرة
تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية صابر رياض بالنوبارية – مركز أبو المطامير؛ ومسجد الشعيرة الصغرى بقرية قومبانية أبو قير – مركز كفر الدوار؛ ومسجد الإخلاص بقرية الرابعة بذور بالنوبارية – مركز أبو المطامير.
وفي محافظة بني سويف
تم إحلال وتجديد مسجد التحرير بقرية الرياض – مركز ناصر.
وفي محافظة مطروح
تم إحلال وتجديد مسجد سيد درويش بقرية سيد درويش بنجر السكر – مركز ومدينة الحمام؛ والمسجد الكبير بالقرية ٢٩ بنجرالسكر – مركز ومدينة الحمام.
وفي محافظة الفيوم
تم إحلال وتجديد مسجد أبو سلمان بقرية شعلان – مركز يوسف الصديق؛ ومسجد عبد القوي معبد بقرية أبو كساه – مركز أبشواي.
تم صيانة وتطوير مسجد آل أحمد بقرية العامرية – مركز الفيوم.
وفي محافظة أسيوط
تم إحلال وتجديد مسجد الأنوار بقرية دير الجنادلة – مركز الغنايم.
وفي محافظة القليوبية
تم صيانة وتطوير مسجد الهدى بقرية ساحل دجوى – مركز بنها.
وفي محافظة أسوان
تم صيانة وتطوير مسجد الشيخ عيسى بنجع الجزيرة – مركز أسوان.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

