قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنمو 83%.. حجم الأوراق المخصمة تقارب 102 مليار جنيه في 10 أشهر
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم في بني سويف
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يُهدي الكتب المُقرّرة للدارسين بالمراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أهدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الكتب المقررة للدارسين تحفيزًا لهم بالمراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم؛ وذلك في إطار دعم مسيرة تعليم كتاب الله عز وجل، ونشر صحيح الدين، وترسيخ الفهم الوسطي المستنير.

وزير الأوقاف يهدي الكتب المقررة للدارسين بالمراكز الثقافية

وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص وزارة الأوقاف على دعم المراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي، وتوفير مصادر معرفية رصينة تسهم في إعداد كوادر دعوية مؤهلة علميًّا وشرعيًّا، وقادرة على أداء رسالتها في خدمة القرآن الكريم والمجتمع.

وتقدّم الدارسون بخالص الشكر وعظيم التقدير لوزير الأوقاف على ما يلقونه من دعمٍ ورعاية، مؤكدين عزمهم على مواصلة الجدّ والاجتهاد في تحصيل العلم، وبذل أقصى الجهد لتقديم صورة مشرّفة لوزارة الأوقاف.

جهود دعوية ومجتمعية متميزة لواعظات الأوقاف

في سياق آخر، تواصل الواعظات بوزارة الأوقاف أداء دورهن الدعوي والتربوي والمجتمعي في مختلف المحافظات، من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستهدف بناء الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وخدمة فئات المجتمع المختلفة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف القطاع الديني بالوزارة.

ففي إطار الدور الإنساني والمجتمعي، شاركت الواعظات في تنفيذ قافلة الرحمة والمواساة بدار المسنين بمدينة دمياط الجديدة، بما يجسد معاني الرحمة والتكافل الاجتماعي، ويسهم في بث السكينة في نفوس كبار السن، وتعظيم مكانتهم وحقهم في الرعاية والاحترام.

وضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، قدّمت الواعظات عددًا من الندوات والفعاليات التوعوية التي تناولت قضايا مجتمعية مهمة، من بينها: «خطورة الغش في الامتحانات»، بنادي ٦ أكتوبر الرياضي، وقضية التنمر وآثارهما السلبية على الفرد والمجتمع، مع التأكيد على القيم الأخلاقية، وربط التعاليم الدينية بالسلوك العملي القويم.

كما أولت الواعظات اهتمامًا خاصًا بالطفل والنشء، من خلال تنفيذ محاضرات توعوية عن «مكانة الأطفال في الإسلام»، بمركز شباب المجاز الشرقي بمحافظة كفر الشيخ، إلى جانب تنظيم أنشطة الكُتّاب والأنشطة التثقيفية للأطفال، التي شملت تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم الصلاة، وتقديم محتوى تربوي مبسّط يسهم في تنمية الوعي الديني والسلوكي لدى الأطفال، وذلك بمسجد القدس.

وفي إطار العناية بالسيدات، نفّذت الواعظات عددًا من الدروس المنهجية والدعوية والتربوية بعدد من المساجد بمحافظة الإسكندرية، والتي تضمنت مقرأة للقرآن الكريم، وتصحيح التلاوة وأحكام التجويد، وشرح الآيات، إلى جانب دروس إيمانية وفقهية، والتوعية بالقضايا الأسرية والمجتمعية المعاصرة، مثل: العنف الأسري، وأحكام الطهارة، والاستعداد للمواسم الإيمانية، وفضل شهر رجب، وحادثة الإسراء والمعراج.

كما شاركت الواعظات في اللقاءات الإيمانية برواد المساجد بمنطقة الهانوفيل، والتي تناولت شرح الأحاديث النبوية الشريفة، وترسيخ المعاني الإيمانية والتربوية، وبناء الضمير الحي والسلوك القويم.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز دور الواعظات، وتفعيل رسالتهن الدعوية والتربوية، وربط المسجد بقضايا المجتمع، وبناء وعي ديني وأخلاقي يسهم في استقرار المجتمع، وحماية الأسرة، ورعاية النشء.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف وزير الأوقاف يهدي الكتب المقررة للدارسين بالمراكز الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

متحف الأقصر

محمود يوسف مديرًا لمتحف الأقصر .. مستند

وزير الشباب

برعاية حكومية وشراكات عالمية.. المصري للجولف يعلن أكبر أجندة بطولات في تاريخه

وزير الرياضة وعمر هشام طلعت

اتحاد الجولف يطلق عصر الاحتراف.. 13 بطولة دولية تضع مصر على قمة هرم الرياضة العالمية في 2026

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

الفرق بين اليوسفى والبرتقال.. أيهما افضل لإنقاص الوزن وللمناعة

البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد