فنادق الخمس نجوم تقود ارتفاع الأسعار في ميلانو خلال الألعاب الأولمبية

ترى جماعة ضغط محلية تعمل في قطاع الفنادق، اليوم الأربعاء، إن الفنادق الفاخرة في ميلانو شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعار الغرف خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، مؤكدة أن زوار الألعاب كانوا يميلون إلى الإنفاق الكبير.

واستضافت إيطاليا الألعاب الشتوية في الفترة من 6 إلى 22 فبراير الجاري.

وبينما كانت المنتجعات الجبلية مثل كورتينا دامبيتزو وبورميو مكانا للرياضات الجبلية، كانت الأنشطة الداخلية مثل التزلج الفني والتزلج السريع أو هوكي الجليد تُقام في ميلانو.

ويتناقض ارتفاع نسبة إشغال الفنادق في المدينة مع ضعف الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل.

وتسببت أسعار التذاكر التي وصلت إلى عدة مئات من اليورو في جعل هذه الفعاليات بعيدة المنال عن الكثيرين، مما أدى إلى امتلاء حلبات التزلج على الجليد بالمتفرجين الأثرياء.

وأفاد اتحاد أصحاب الفنادق في ميلانو لوكالة "رويترز" أن متوسط سعر غرفة الفندق في ميلانو ارتفع إلى 319 يورو في الليلة الواحدة بين الثالث و23 فبراير، مقارنة بنحو 225 يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الفنادق ذات الخمس نجوم أكبر زيادة، إذ كانت متوسط الأسعار أعلى بنسبة 87 في المئة مقارنة بعام 2025، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 46 في المئة للفنادق ذات الأربع نجوم ونحو 20 في المئة للفنادق ذات الثلاث نجوم.

وذكر اتحاد أصحاب الفنادق أن تلك المعدلات بلغت ذروتها بين 11 و14 فبراير.