وزير الرياضة يلتقي لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية لبحث دعم الأبطال والاستعدادات المقبلة

التقى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بأعضاء لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، وذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل المباشر مع الأبطال الرياضيين والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز مسارات إعداد اللاعبين للمنافسات القارية والدولية.

حضر اللقاء كل من رئيس لجنة اللاعبين، أحمد الجندي، والنائب الأول لرئيس لجنة اللاعبين، عزمي محيلبة، والنائب الثاني لرئيس لجنة اللاعبين، اللاعب محمد علاء، وعضو مجلس الادارة، فريال أشرف، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بدعم اللاعبين، وتطوير برامج الرعاية، وتحسين بيئة التدريب، وتوفير الاحتياجات الفنية والطبية والتأهيلية بما يواكب أفضل المعايير الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدور لجنة اللاعبين باعتبارها صوتاً معبّراً عن احتياجات الرياضيين وطموحاتهم، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية لضمان تكامل الجهود في إعداد الأبطال، وتحقيق أفضل النتائج في مختلف المحافل.

كما استمع الوزير إلى مقترحات أعضاء اللجنة بشأن آليات التواصل المستدام مع اللاعبين، وسبل تطوير منظومة الدعم النفسي والاجتماعي، بما يساهم في صناعة جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر عالياً في البطولات الإقليمية والعالمية.