عمومية الأولمبية تجتمع لحسم تعديلات اللائحة وفق قانون الرياضة الجديد

تعقد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية اجتماعًا مهمًا في الخامسة مساء اليوم السبت، بمقر اللجنة بمدينة نصر، لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي، بما يتماشى مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الرياضة.

ويأتي الاجتماع في توقيت حساس، خاصة بعد صدور تعديلات على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، إلى جانب القانون رقم 171 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون، فضلًا عن قراري وزارة الشباب والرياضة رقمي 1410 و1411 لسنة 2025، وهو ما يفرض على اللجنة الأولمبية مواءمة لوائحها الداخلية مع الإطار التشريعي الجديد.

ومن المقرر أن ينطلق الاجتماع في تمام الخامسة مساءً، على أن يتم تأجيله لمدة ساعتين فقط في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، وفقًا للضوابط المنظمة لانعقاد الجمعية العمومية.

وتضم الجمعية العمومية 31 عضوًا، بواقع 30 اتحادًا أولمبيًا، بالإضافة إلى صوت آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، بما يمنح الاجتماع ثقلاً تصويتيًا مهمًا في حال اكتمال الحضور.

ويُنتظر أن تناقش الجمعية تفاصيل التعديلات المقترحة، سواء ما يتعلق ببنود العضوية، أو آليات الانتخابات، أو تشكيل اللجان، بما يضمن التوافق الكامل مع التشريعات الحديثة.

ويحمل اجتماع اليوم أهمية خاصة للاتحادات، باعتباره خطوة مفصلية في إعادة ترتيب المشهد الإداري للرياضة المصرية خلال المرحلة المقبلة، في ظل الاستعدادات المبكرة للدورات الأولمبية القادمة، وفي مقدمتها أولمبياد لوس أنجلوس 2028، التي تمثل الهدف الأبرز للرياضيين المصريين خلال السنوات المقبلة