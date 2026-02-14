قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الاتحاد العالمي للتايكوندو يختار سيف عيسي ضمن أفضل 3 لاعبين على مستوي العالم

عيسى
عيسى
ياسمين تيسير

تلقى المستشارمحمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والنائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الافريقي والعربي ودول البحر المتوسط خطابا رسميا من الاتحاد العالمي للتايكوندو بقيادة تشوي تشونغ وون  يفيد باختيار بطل مصر الاوليمبي  سيف عيسى صاحب برونزية اولمبياد طوكيو 202 ضمن قائمة أفضل 3 لاعبين علي مستوي العالم 

وجاء هذا الإختيار الرسمي تقديراً للأداء الاستثنائي الذي قدمه سيف عيسي خلال عام 2025  تتويجاً لإنجازه التاريخي بحصد الميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكوندو والتى اقيمت بالصين اكتوبر الماضى وهي الذهبية التي غابت عن مصر لمدة 28 عاماً.

وكان عيسي قد حصل على لقب افضل لاعب في قارة افريقيا لعام 2025 في الاستفتاء الذى اجراه الاتحاد الافريقي على موقعه الرسمي لاختيار الأفضل على مدار العام المنقضي في وزن تحت 87 كجم 

واستطاع سيف عيسى من تحقيق اللقب رغم المنافسة القوية من لاعبين متميزين مثل التونسي محمد المجدوبي بطل العالم و صاحب فضية اولمبياد طوكيو 2020 وبرونزية اولمبياد باريس 2024 بالاضافة الى السنغالى منصور لو ولاعب النيجر نور الدين ايزاكا

وبخلاف بطولة العالم فقد حقق سيف عيسي خلال العام المنقضى العديد من الالقاب ابرزها ذهبية كأس الرئيس التى اقيمت باستراليا فئة G3 وذهبية بطولة أستراليا المفتوحة فئة G2 وذهبية كأس رئيس الاتحاد الافريقي بأثيوبيا فئة G3 كما يحتل بطل مصر الاوليمبي قمة التصنيف العالمي للتايكوندو فى وزن تحت 87

ومن جانبه اكد المستشار محمد مصطفي ان سيف عيسي احد الابطال المتميزين الذين كتبو اسمهم بحروف من نور فى عالم التايكوندو المصري والافريقي والعالمي وسيكون له شأن كبير فى اولمبياد لوس انجلوس 2028 مثله مثل عدد كبير من ابطال مصر 

واضاف مصطفي ان  رؤية مجلس ادارة الاتحاد المصري للتايكوندو هى مشاركة عدد كبير من لاعبي المنتخب بالبطولات الدولية المختلفة لمتابعتهم و حصد النقاط اللازمة وزيادة الاحتكاك الدولي لصناعة صف وجيل جديد من اللاعبين الدوليين لتمثيل المنتخب الوطني الاول فى المرحلة القادمة ضمن برنامج اعداد المنتخب والمُعد من قِبل المهندس محمد عجيزه المشرف العام على المنتخب الوطني الأول

التايكوندو اتحاد التايكوندو عيسى

