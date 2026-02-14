خالي من المفاجآت.. تشكيل صنداونز ومولودية الجزائر بدوري الأبطال

أعلن فريقا صن داونز الجنوب أفريقى ومولودية الجزائر تشكيل الفريقين لخوض المباراة التي تجمع بينهما عصر اليوم السبت بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل فريق مولودية الجزائر الذى يقوده فنيا رولان موكوينا على النحو التالي:



فيما جاء تشكيل فريق صن داونز الذى أعلنه البرتغالي ميجيل كاردوز كالتالي:

وتنطلق مباراة صن داونز أمام نظيره مولودية الجزائر فى الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويتصدر فريق الهلال السوداني ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط يليه مولودية الجزائر في المركز الثاني بـ7 نقاط.



فيما يحتل فريق صنداونز المركز الثالث بـ6 نقاط بينما يتذيل فريق سانت لوبوبو الترتيب بـ5 نقاط.