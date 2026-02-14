قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب والفضة.. على جمعة يوضح نصاب زكاة الأثمان
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
رياضة

خالي من المفاجآت.. تشكيل صنداونز ومولودية الجزائر بدوري الأبطال

فريق صن داونز
فريق صن داونز
القسم الرياضي

أعلن فريقا صن داونز الجنوب أفريقى ومولودية الجزائر تشكيل الفريقين لخوض المباراة التي تجمع بينهما عصر اليوم السبت بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل فريق مولودية الجزائر الذى يقوده فنيا رولان موكوينا على النحو التالي: 

فيما جاء تشكيل فريق صن داونز الذى أعلنه البرتغالي ميجيل كاردوز كالتالي: 

وتنطلق مباراة صن داونز أمام نظيره مولودية الجزائر فى الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر فريق الهلال السوداني ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط يليه مولودية الجزائر في المركز الثاني بـ7 نقاط.

فيما يحتل فريق صنداونز المركز الثالث بـ6 نقاط بينما يتذيل فريق سانت لوبوبو الترتيب بـ5 نقاط.

دوري أبطال إفريقيا

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

هيفاء وهبي

باستعراضات مُبهرة.. هيفاء وهبي تشعل حفل عيد الحب في بيروت

كريم قاسم

كريم قاسم يعود لرمضان بوجه مختلف مع شخصية منعم

وائل جسار وزوجته

كل عام وانت حبيبتي.. وائل جسار يحتفل بعيد الحب مع زوجته

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

