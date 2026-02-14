بتهمة هتافات تمييزية.. موجة اعتقالات في مباراة تشيلسي وهال سيتي

شهدت مباراة تشيلسي وهال سيتي التي أقيمت فى إطار الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي موجة إعتقالات للمشجعين في مدرجات ملعب المباراة.

واكتسح فريق تشيلسي نظيره هال سيتي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل رباعية تشيلسي كل من بيدرو نيتو (هاتريك) وإستيفاو في الدقائق 40، 51، 59، 71.

ووفق تقارير إعلامية فإن اعتقالات جديدة في لقاء كأس الاتحاد بين هال سيتي وتشيلسي لبعض من جماهير هال سيتي بداعي هتافات بمصطلحات السخرية من مجتمع المـثـليين ووصفهم بعدم الرجولة.

وأفادت التقارير أن نادي هال سيتي أعلن بشكل رسمي أن عدة مشجعين تم إلقاء القبض عليهم خلال مباراة تشيلسي فى كأس الاتحاد النجليزي بعد ما تم رصد هتافات تمييزية في المدرجات قبل وبعد نصف الوقت.

أشارت التقارير أنه كان هناك تحذيرات عبر مكبرات الصوت داخل الاستاد تطالب الجماهير بالتوقف عن الهتافات ضد المثليين والتأكيد علي أن كاميرات المراقبة تتابع كل حركة.

ولفتت إلي أنه بعد تكرار الهتافات من جماهير نادي هال سيتي تم الإعلان بأن قوات الشرطة إتخذت إجراءات شملت اعتقالات.