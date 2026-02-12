أتلتيكو مدريد يدرس التعاقد مع نجم تشيلسي

أكد تقرير إسباني أن نادي أتلتيكو مدريد يرغب في استغلال اهتمام تشيلسي بخدمات لاعبه جوليان ألفاريز بهدف تخفيض المطلوب مالياً في صفقة نجم البلوز كوكوريلا.

وأشار التقرير إلى أن إدارة نادي تشيلسي من جانبها تدرس التقدم بعرضٍ يَتضمن صفقة تبادلية يَنتقل بموجبها كوكوريا إلى مدريد في مُقابل انضمام ألفاريز للبلوز.

واشار إلي أن إدارة نادي تشيلسي ترغب في سداد 100 مليون يورو وهو السعر المطلوب في ألفاريز، وتُريد بدلاً عن ذلك دفع 40 مليون يورو فقط مع إشراك كوكوريلا في الصفقة.

ومن المقرر أن تدرس إدارة نادي أتلتيكو مدريد المُعطيات المُتاحة في هذه الصفقة وستَحسم قرارها بخصوص العرض.

وأكد التقرير أن القرار لن يكون سهلاً خاصةً أن جوليان ألفاريز يُعد عنصراً أساسياً تقوم عليه خطة النادي الاستراتيجية في قادم الأيام.