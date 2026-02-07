تشيلسي يهزم وولفرهامبتون 3-1 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق تشيلسي على وولفرهامبتون، 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 25 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثلاثية تشيلسي عن طريق كول بالمر في الدقائق 13، 35، 38.

فيما سجل هدف وولفرهامبتون اللاعب تولو أركوداري في الدقيقة 54.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز

خط الدفاع: كوكورييا، تشالوباه، فوفانا، مالو جوستو

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، سانتوس

خط الهجوم: جواو بيدرو، كول بالمر، نيتو

ورفع فريق تشيلسي رصيده إلى النقطة 43 محتلًا المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوقف رصيد فريق وولفرهامبتون عند النقطة رقم 8 متذيلًا لجدول الترتيب في المركز العشرين.