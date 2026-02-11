له مكانة في قلبي.. مدرب تشيلسي يتحدث عن مواجهة هال سيتي

تحدث ليام روسينيور، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن مواجهة هال سيتي، المقرر إقامتها بعد غد ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال مدرب تشيلسي في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: “هال سيتي له مكانة كبيرة في قلبي، جدتي كانت تمتلك تذكرة موسمية للنادي، ولولا تجربتي هناك كلاعب ومدرب لما كنت هنا الآن. العودة ستكون مؤثرة بالنسبة لي".

وأضاف: "مارك كوكوريا من المبكر جدًا تحديد حالته، لكنه بالتأكيد لن يكون متاحًا أمام هال سيتي، أما ريس جيمس فقد خاض تدريبات معدّلة، ولا يزال يعاني من وعكة صحية، وسنحسم قرار مشاركته غدًا”.

وعن تعادله مع ليدز يونايتد، اختتم: “الأمر لا يتعلق فقط بلقطة إهدار بالمر، 99% من المباراة كان كما أريده، سواء في الاستحواذ أو بدون كرة، وكذلك في الكرات الثابتة دفاعًا وهجومًا، كنا جيدين جدًا، لكن فقدان التركيز في بعض اللحظات كلّفنا النتيجة”.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، فيما رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر.