سلوت يحسم الجدل: جونز لن يرحل عن ليفربول

أوضح آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تمسكه ببقاء نجمه الشاب كورتيس جونز ضمن صفوف الفريق، رغم تزايد العروض والاهتمام من أندية كبرى للتعاقد معه.

وفي تصريحات صحفية، قال سلوت: «من الطبيعي أن يحظى كورتيس جونز بأنظار الأندية الكبيرة، تماماً كما نحاول نحن تمديد عقده، هناك أندية أخرى تتطلع لضمه».

وأضاف المدرب الهولندي أن اللاعب يمثل حجر أساس في خططه المستقبلية: «سيكون جزءًا من مشاريعنا في الأسابيع والأشهر القادمة، وكذلك الموسم المقبل»، منهياً أي جدل حول إمكانية رحيله في الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد رغبة ليفربول في الحفاظ على ركائز الفريق الأساسية، خصوصًا مع الأداء المميز الذي يقدمه جونز في خط الوسط هذا الموسم، مما يظهر دوره المحوري في تطور مشروع سلوت الفني.