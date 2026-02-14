قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
اعتقال مادورو بالذكاء الاصطناعي.. الكشف عن فضيحة تكنولوجية للجيش الأمريكي
تفاصيل مفاوضات ليفربول مع الفرنسي كوناتيه لتجديد عقده

تجري إدارة نادي ليفربول محادثات لتمديد عقد الفرنسي ذو الأصول المالية إبراهيما كوناتي مدافع الريدز.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزو رومانو فإن إدارة نادي ليفربول ذكرت في بيان مقتضب جاء على النحو التالي: 

من الواضح أننا نود أن يبقى المفاوضات جارية ودعونا نرى أين ينتهي ذلك ولن نكون في مفاوضات إذا لم نكن نريده أن يبقى!

ليفربول يواجه برايتون

يستضيف ملعب أنفيلد ، مواجهة مرتقبة تجمع بين ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، وبرايتون مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، في صراع جديد على بطاقة التأهل للدور التالي.

وتحمل المباراة طابعًا تنافسيًا خاصًا، في ظل رغبة الفريقين في العبور إلى الدور التالي، ما ينذر بمواجهة قوية على أرضية أنفيلد.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز على سندرلاند بهدف دون رد، ما منح الفريق دفعة قوية قبل خوض تحدي الكأس.

ويأمل “الريدز” في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة سلسلة الانتصارات، والتقدم خطوة جديدة في مشوار البطولة التي تعد من أبرز أهدافه هذا الموسم.

في المقابل، يسعى برايتون إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده، ومحاولة إقصاء أحد أبرز المرشحين للمنافسة، من أجل مواصلة مغامرته في أقدم المسابقات الإنجليزية.

