إنبي يطمئن على يحيى محمد السيد

حرص الكابتن أحمد سمير بيبو نائب رئيس قطاع الناشئين والمدير الفني لقطاع البراعم بنادي إنبي، يرافقه الكابتن حسن شيكا المدير الفني لفريق 2015، على زيارة لاعب قطاع البراعم يحيى محمد السيد (مواليد 2015)، وذلك للاطمئنان عليه بعد إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية.

وخلال الزيارة، نقل الكابتن أحمد سمير بيبو تحيات ودعم مجلس إدارة النادي، مؤكدًا أن الجميع في نادي إنبي يقف خلف اللاعب الموهوب حتى يتماثل للشفاء التام ويعود إلى الملاعب في أقرب وقت بإذن الله.

كما أجرى الكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين اتصالًا هاتفيًا بوالد اللاعب للاطمئنان على حالته الصحية، والتأكيد على تقديم كامل الدعم والرعاية اللازمة خلال فترة تعافيه.

ويتمنى جميع العاملين بقطاع الناشئين بنادي إنبي السلامة العاجلة للاعب يحيى محمد، وعودته سريعًا لتمثيل فريقه بكل قوة وحماس.