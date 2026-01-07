جهود دعوية ومجتمعية متميزة لواعظات الأوقاف في عدد من المحافظات

تواصل الواعظات بوزارة الأوقاف أداء دورهن الدعوي والتربوي والمجتمعي في مختلف المحافظات، من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستهدف بناء الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وخدمة فئات المجتمع المختلفة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف القطاع الديني بالوزارة.

جهود دعوية ومجتمعية متميزة لواعظات الأوقاف

ففي إطار الدور الإنساني والمجتمعي، شاركت الواعظات في تنفيذ قافلة الرحمة والمواساة بدار المسنين بمدينة دمياط الجديدة، بما يجسد معاني الرحمة والتكافل الاجتماعي، ويسهم في بث السكينة في نفوس كبار السن، وتعظيم مكانتهم وحقهم في الرعاية والاحترام.

وضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، قدّمت الواعظات عددًا من الندوات والفعاليات التوعوية التي تناولت قضايا مجتمعية مهمة، من بينها: «خطورة الغش في الامتحانات»، بنادي ٦ أكتوبر الرياضي، وقضية التنمر وآثارهما السلبية على الفرد والمجتمع، مع التأكيد على القيم الأخلاقية، وربط التعاليم الدينية بالسلوك العملي القويم.

كما أولت الواعظات اهتمامًا خاصًا بالطفل والنشء، من خلال تنفيذ محاضرات توعوية عن «مكانة الأطفال في الإسلام»، بمركز شباب المجاز الشرقي بمحافظة كفر الشيخ، إلى جانب تنظيم أنشطة الكُتّاب والأنشطة التثقيفية للأطفال، التي شملت تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم الصلاة، وتقديم محتوى تربوي مبسّط يسهم في تنمية الوعي الديني والسلوكي لدى الأطفال، وذلك بمسجد القدس.

وفي إطار العناية بالسيدات، نفّذت الواعظات عددًا من الدروس المنهجية والدعوية والتربوية بعدد من المساجد بمحافظة الإسكندرية، والتي تضمنت مقرأة للقرآن الكريم، وتصحيح التلاوة وأحكام التجويد، وشرح الآيات، إلى جانب دروس إيمانية وفقهية، والتوعية بالقضايا الأسرية والمجتمعية المعاصرة، مثل: العنف الأسري، وأحكام الطهارة، والاستعداد للمواسم الإيمانية، وفضل شهر رجب، وحادثة الإسراء والمعراج.

كما شاركت الواعظات في اللقاءات الإيمانية برواد المساجد بمنطقة الهانوفيل، والتي تناولت شرح الأحاديث النبوية الشريفة، وترسيخ المعاني الإيمانية والتربوية، وبناء الضمير الحي والسلوك القويم.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز دور الواعظات، وتفعيل رسالتهن الدعوية والتربوية، وربط المسجد بقضايا المجتمع، وبناء وعي ديني وأخلاقي يسهم في استقرار المجتمع، وحماية الأسرة، ورعاية النشء.