قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمليات البحث تتواصل.. القسام برفقة الصليب الأحمر للبحث عن جثة آخر محتجز إسرائيلي
مناظرة جثمان فران صفط اللبن تكشف المستور.. خاص
مد المهلة 3 أشهر.. رابط وخطوات التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم
ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة.. ورسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جهود دعوية ومجتمعية متميزة لواعظات الأوقاف في عدد من المحافظات

جهود دعوية ومجتمعية متميزة لواعظات الأوقاف
جهود دعوية ومجتمعية متميزة لواعظات الأوقاف
أحمد سعيد

تواصل الواعظات بوزارة الأوقاف أداء دورهن الدعوي والتربوي والمجتمعي في مختلف المحافظات، من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستهدف بناء الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وخدمة فئات المجتمع المختلفة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف القطاع الديني بالوزارة.

جهود دعوية ومجتمعية متميزة لواعظات الأوقاف

ففي إطار الدور الإنساني والمجتمعي، شاركت الواعظات في تنفيذ قافلة الرحمة والمواساة بدار المسنين بمدينة دمياط الجديدة، بما يجسد معاني الرحمة والتكافل الاجتماعي، ويسهم في بث السكينة في نفوس كبار السن، وتعظيم مكانتهم وحقهم في الرعاية والاحترام.

وضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، قدّمت الواعظات عددًا من الندوات والفعاليات التوعوية التي تناولت قضايا مجتمعية مهمة، من بينها: «خطورة الغش في الامتحانات»، بنادي ٦ أكتوبر الرياضي، وقضية التنمر وآثارهما السلبية على الفرد والمجتمع، مع التأكيد على القيم الأخلاقية، وربط التعاليم الدينية بالسلوك العملي القويم.

كما أولت الواعظات اهتمامًا خاصًا بالطفل والنشء، من خلال تنفيذ محاضرات توعوية عن «مكانة الأطفال في الإسلام»، بمركز شباب المجاز الشرقي بمحافظة كفر الشيخ، إلى جانب تنظيم أنشطة الكُتّاب والأنشطة التثقيفية للأطفال، التي شملت تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم الصلاة، وتقديم محتوى تربوي مبسّط يسهم في تنمية الوعي الديني والسلوكي لدى الأطفال، وذلك بمسجد القدس.

وفي إطار العناية بالسيدات، نفّذت الواعظات عددًا من الدروس المنهجية والدعوية والتربوية بعدد من المساجد بمحافظة الإسكندرية، والتي تضمنت مقرأة للقرآن الكريم، وتصحيح التلاوة وأحكام التجويد، وشرح الآيات، إلى جانب دروس إيمانية وفقهية، والتوعية بالقضايا الأسرية والمجتمعية المعاصرة، مثل: العنف الأسري، وأحكام الطهارة، والاستعداد للمواسم الإيمانية، وفضل شهر رجب، وحادثة الإسراء والمعراج.

كما شاركت الواعظات في اللقاءات الإيمانية برواد المساجد بمنطقة الهانوفيل، والتي تناولت شرح الأحاديث النبوية الشريفة، وترسيخ المعاني الإيمانية والتربوية، وبناء الضمير الحي والسلوك القويم.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز دور الواعظات، وتفعيل رسالتهن الدعوية والتربوية، وربط المسجد بقضايا المجتمع، وبناء وعي ديني وأخلاقي يسهم في استقرار المجتمع، وحماية الأسرة، ورعاية النشء.

جهود دعوية ومجتمعية متميزة لواعظات الأوقاف واعظات الأوقاف الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

فينيسيوس جونيور

الخلاف يتصاعد.. توقف مفاوضات تمديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد

خماسي المنتخب

بالدراجات.. خماسي منتخب مصر في جولة استجمام بمدينة أكادير

الإسماعيلي

تحرك جديد من الإسماعيلي لحل أزمة القيد

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد