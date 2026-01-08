كيف تدير الأوقاف ملف الوقف في مصر؟ متحدث الوزارة يجيب

أكد أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوقف من الممكن ان يكون ارض زراعية او منزل أو مصنع.

وقال أسامة رسلان في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" الوقف مقسم لنوعين وهو وقف خيري ووقف أهلي والوقف الخيري هو منفعة عامة أما الوقف الأهلي يكون عوائده لأولاد واحفاد الواقف ".

وتابع أسامة رسلان :" هناك قوانين تحدد كيفية إدارة الأوقاف في مصر "، مضيفا:"هيئة الأوقاف تنوب عن وزير الأوقاف في إدارة ملف الأوقاف ولدينا آلاف العيون الوقفية التي تحتاج إلى إدارة ".

وأكمل أسامة رسلان :" وزارة الأوقاف شريك أساسي في جهود توفير الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية ".

ولفت أسامة رسلان :" لدينا إدارة كاملة للأوقاف تقوم بتقديم قروض حسنة لأبناء الأوقاف بدون فائدة وهناك إعانات داخل الوزارة".