قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
طاقم تحكيم موريتاني–أنجولي لإدارة مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نراقب بقلق التطورات في الأحياء الكردية بحلب
كاف يعلن طاقم حكام مواجهة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا
وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وبيض المائدة.. فيديو
نقيب الأطباء يكشف تفاصيل صادمة حول واقعة «انتحال صفة» بالبحيرة وتحويل الشقيقين للنيابة
الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام.. وأهلنا بغزة كان لهم نصيب
مصطفى بكري: مصر والسعودية صماما أمان الأمة العربية.. تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق| أخبار التوك شو
قبل صرف يناير 2026.. رابط الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة
أسعار البنزين اليوم في مصر .. استقرار في وقود السيارات والغاز المنزلي
لا تذاكر خارج القنوات الرسمية.. المتحف المصري الكبير يشن حربا على مواقع الاحتيال
مصطفى شردي: ترامب يدرس إمكان شراء جرينلاند وشعبيته تحت الصفر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار البنزين اليوم في مصر .. استقرار في وقود السيارات والغاز المنزلي

أسعار البنزين اليوم في مصر الخميس 8 يناير 2026 واستقرار الوقود دون زيادات
أسعار البنزين اليوم في مصر الخميس 8 يناير 2026 واستقرار الوقود دون زيادات
عبد الفتاح تركي

أسعار البنزين اليوم في مصر .. شهدت أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 8 يناير 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، دون تسجيل أي زيادات جديدة في أسعار المنتجات البترولية المطبقة حاليًا، وذلك في ضوء آخر تحريك للأسعار الذي جرى إقراره خلال منتصف شهر أكتوبر 2025، عندما تمت زيادة سعر اللتر بنحو جنيهين، وهو القرار الذي ما زالت آثاره حاضرة في حسابات المواطنين اليومية حتى الآن.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار البنزين والسولار والغاز وسط حالة من الترقب الشعبي الواسع، خاصة مع تداول بعض الأنباء غير المؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية حدوث زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، ما دفع الكثيرين إلى متابعة الأسعار بشكل يومي لمعرفة أي مستجدات رسمية تتعلق بملف الطاقة.

واقرأ أيضًا:

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

استقرار أسعار البنزين اليوم في مصر

حافظت أسعار البنزين بمختلف أنواعه على مستوياتها دون أي تغيير يذكر، سواء بالنسبة لبنزين 80 أو 92 أو 95، وهو ما انعكس على استقرار نسبي في تكلفة المواصلات وأسعار النقل مقارنة بالفترات التي تشهد تحريكًا مفاجئًا للأسعار، ويعد هذا الثبات عاملًا مهمًا لدى شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على الوقود بشكل أساسي في حياتهم اليومية.

ويؤكد هذا الاستقرار استمرار العمل بالأسعار المعتمدة حاليًا داخل محطات الوقود، دون صدور قرارات رسمية جديدة حتى اليوم الخميس 8 يناير 2026، وهو ما يعزز حالة من الهدوء النسبي في الأسواق.

سعر بنزين 80 اليوم الخميس

سجل سعر لتر بنزين 80 اليوم 17.75 جنيهًا، وهو السعر نفسه المطبق منذ آخر زيادة، ويُعد هذا النوع من البنزين الأكثر استخدامًا بين شريحة واسعة من أصحاب السيارات القديمة ووسائل النقل الخفيفة.

وبحسب الأسعار المعلنة، بلغ سعر 20 لترًا من بنزين 80 نحو 355 جنيهًا، فيما وصل سعر 30 لترًا إلى 532.50 جنيهًا، وسجل سعر 40 لترًا 710 جنيهات، بينما بلغ سعر 50 لترًا 887.50 جنيهًا، ووصل سعر 60 لترًا إلى 1.065 جنيهًا.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

سعر بنزين 92 اليوم في محطات الوقود

استقر سعر لتر بنزين 92 اليوم عند 19.25 جنيهًا، دون أي تغيير عن السعر السابق، ويُعد هذا النوع الخيار الأكثر شيوعًا بين مالكي السيارات الحديثة والمتوسطة.

وسجل سعر 20 لترًا من بنزين 92 نحو 385 جنيهًا، بينما بلغ سعر 30 لترًا 577.50 جنيهًا، ووصل سعر 40 لترًا إلى 770 جنيهًا، وسجل سعر 50 لترًا 962.50 جنيهًا، في حين بلغ سعر 60 لترًا 1.155 جنيهًا.

سعر بنزين 95 اليوم الخميس 8 يناير

حافظ بنزين 95 على سعره دون تغيير، حيث سجل سعر اللتر 21 جنيهًا، ويُستخدم هذا النوع في السيارات ذات المحركات عالية الأداء، ويُعد الأعلى سعرًا بين أنواع البنزين المتداولة في السوق المحلية.

وبلغ سعر 20 لترًا من بنزين 95 نحو 420 جنيهًا، وسجل سعر 30 لترًا 630 جنيهًا، بينما وصل سعر 40 لترًا إلى 840 جنيهًا، وبلغ سعر 50 لترًا 1.050 جنيهًا، في حين سجل سعر 60 لترًا 1.260 جنيهًا.

استقرار سعر السولار وتأثيره على السوق

استقر سعر السولار اليوم أيضًا دون أي تغيير، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات، نظرًا لاعتماد قطاع واسع من وسائل النقل والمركبات الثقيلة على السولار كمصدر أساسي للطاقة.

وسجل سعر لتر السولار 17.50 جنيهًا، وبلغ سعر 20 لترًا 350 جنيهًا، فيما وصل سعر 30 لترًا إلى 525 جنيهًا، وسجل سعر 40 لترًا 700 جنيه، بينما بلغ سعر 50 لترًا 875 جنيهًا، ووصل سعر 60 لترًا إلى 1.050 جنيهًا.

نصائح لتقليل استهلاك البنزين

أسعار أنابيب الغاز اليوم في مصر

شهدت أسعار أنابيب الغاز اليوم استقرارًا ملحوظًا دون أي تغيير، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلية 225 جنيهًا، بينما سجلت أسطوانة الغاز التجارية سعر 450 جنيهًا، وهي الأسعار المعتمدة حاليًا في مختلف المحافظات.

ويعد استقرار أسعار الغاز عاملًا مهمًا للأسر المصرية، خاصة مع الاعتماد الكبير عليه في الاستخدامات المنزلية اليومية.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

واصلت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل استقرارها وفقًا لنظام الشرائح المعمول به، حيث سجلت الشريحة الأولى من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا سعر 4 جنيهات، بينما بلغت الشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا 5 جنيهات، وسجلت الشريحة الثالثة التي تزيد على 60 مترًا مكعبًا سعر 7 جنيهات.

البنزين

ويتابع المواطنون أسعار الوقود والغاز بشكل مستمر لما لها من تأثير مباشر على تكاليف المعيشة، وأسعار المواصلات، والسلع والخدمات، في انتظار أي قرارات رسمية جديدة قد تصدر خلال الأشهر المقبلة بشأن تحريك الأسعار أو الإبقاء عليها دون تغيير.

أسعار البنزين أسعار البنزين اليوم في مصر سعر البنزين الخميس 8 يناير 2026 أسعار الوقود اليوم سعر السولار اليوم أسعار البنزين 80 و92 و95 سعر أنبوبة الغاز اليوم أسعار الغاز الطبيعي للمنازل آخر أخبار أسعار البنزين في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

ترشيحاتنا

المتهمة

قرار بشأن صانعة محتوى لقيامها بالرقص بصورة خادشة

ارشيفيه

الإعدام شنقًا لسيدة واثنين بعد قتـ.ـل الزوج في الدقهلية

الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين

بصمة راسخة في الطب والقانون المصري.. موعد جنازة وعزاء الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد