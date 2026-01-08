أسعار البنزين اليوم في مصر .. استقرار في وقود السيارات والغاز المنزلي

أسعار البنزين اليوم في مصر .. شهدت أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 8 يناير 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، دون تسجيل أي زيادات جديدة في أسعار المنتجات البترولية المطبقة حاليًا، وذلك في ضوء آخر تحريك للأسعار الذي جرى إقراره خلال منتصف شهر أكتوبر 2025، عندما تمت زيادة سعر اللتر بنحو جنيهين، وهو القرار الذي ما زالت آثاره حاضرة في حسابات المواطنين اليومية حتى الآن.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار البنزين والسولار والغاز وسط حالة من الترقب الشعبي الواسع، خاصة مع تداول بعض الأنباء غير المؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية حدوث زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، ما دفع الكثيرين إلى متابعة الأسعار بشكل يومي لمعرفة أي مستجدات رسمية تتعلق بملف الطاقة.

واقرأ أيضًا:

استقرار أسعار البنزين اليوم في مصر

حافظت أسعار البنزين بمختلف أنواعه على مستوياتها دون أي تغيير يذكر، سواء بالنسبة لبنزين 80 أو 92 أو 95، وهو ما انعكس على استقرار نسبي في تكلفة المواصلات وأسعار النقل مقارنة بالفترات التي تشهد تحريكًا مفاجئًا للأسعار، ويعد هذا الثبات عاملًا مهمًا لدى شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على الوقود بشكل أساسي في حياتهم اليومية.

ويؤكد هذا الاستقرار استمرار العمل بالأسعار المعتمدة حاليًا داخل محطات الوقود، دون صدور قرارات رسمية جديدة حتى اليوم الخميس 8 يناير 2026، وهو ما يعزز حالة من الهدوء النسبي في الأسواق.

سعر بنزين 80 اليوم الخميس

سجل سعر لتر بنزين 80 اليوم 17.75 جنيهًا، وهو السعر نفسه المطبق منذ آخر زيادة، ويُعد هذا النوع من البنزين الأكثر استخدامًا بين شريحة واسعة من أصحاب السيارات القديمة ووسائل النقل الخفيفة.

وبحسب الأسعار المعلنة، بلغ سعر 20 لترًا من بنزين 80 نحو 355 جنيهًا، فيما وصل سعر 30 لترًا إلى 532.50 جنيهًا، وسجل سعر 40 لترًا 710 جنيهات، بينما بلغ سعر 50 لترًا 887.50 جنيهًا، ووصل سعر 60 لترًا إلى 1.065 جنيهًا.

سعر بنزين 92 اليوم في محطات الوقود

استقر سعر لتر بنزين 92 اليوم عند 19.25 جنيهًا، دون أي تغيير عن السعر السابق، ويُعد هذا النوع الخيار الأكثر شيوعًا بين مالكي السيارات الحديثة والمتوسطة.

وسجل سعر 20 لترًا من بنزين 92 نحو 385 جنيهًا، بينما بلغ سعر 30 لترًا 577.50 جنيهًا، ووصل سعر 40 لترًا إلى 770 جنيهًا، وسجل سعر 50 لترًا 962.50 جنيهًا، في حين بلغ سعر 60 لترًا 1.155 جنيهًا.

سعر بنزين 95 اليوم الخميس 8 يناير

حافظ بنزين 95 على سعره دون تغيير، حيث سجل سعر اللتر 21 جنيهًا، ويُستخدم هذا النوع في السيارات ذات المحركات عالية الأداء، ويُعد الأعلى سعرًا بين أنواع البنزين المتداولة في السوق المحلية.

وبلغ سعر 20 لترًا من بنزين 95 نحو 420 جنيهًا، وسجل سعر 30 لترًا 630 جنيهًا، بينما وصل سعر 40 لترًا إلى 840 جنيهًا، وبلغ سعر 50 لترًا 1.050 جنيهًا، في حين سجل سعر 60 لترًا 1.260 جنيهًا.

استقرار سعر السولار وتأثيره على السوق

استقر سعر السولار اليوم أيضًا دون أي تغيير، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات، نظرًا لاعتماد قطاع واسع من وسائل النقل والمركبات الثقيلة على السولار كمصدر أساسي للطاقة.

وسجل سعر لتر السولار 17.50 جنيهًا، وبلغ سعر 20 لترًا 350 جنيهًا، فيما وصل سعر 30 لترًا إلى 525 جنيهًا، وسجل سعر 40 لترًا 700 جنيه، بينما بلغ سعر 50 لترًا 875 جنيهًا، ووصل سعر 60 لترًا إلى 1.050 جنيهًا.

أسعار أنابيب الغاز اليوم في مصر

شهدت أسعار أنابيب الغاز اليوم استقرارًا ملحوظًا دون أي تغيير، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلية 225 جنيهًا، بينما سجلت أسطوانة الغاز التجارية سعر 450 جنيهًا، وهي الأسعار المعتمدة حاليًا في مختلف المحافظات.

ويعد استقرار أسعار الغاز عاملًا مهمًا للأسر المصرية، خاصة مع الاعتماد الكبير عليه في الاستخدامات المنزلية اليومية.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

واصلت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل استقرارها وفقًا لنظام الشرائح المعمول به، حيث سجلت الشريحة الأولى من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا سعر 4 جنيهات، بينما بلغت الشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا 5 جنيهات، وسجلت الشريحة الثالثة التي تزيد على 60 مترًا مكعبًا سعر 7 جنيهات.

ويتابع المواطنون أسعار الوقود والغاز بشكل مستمر لما لها من تأثير مباشر على تكاليف المعيشة، وأسعار المواصلات، والسلع والخدمات، في انتظار أي قرارات رسمية جديدة قد تصدر خلال الأشهر المقبلة بشأن تحريك الأسعار أو الإبقاء عليها دون تغيير.