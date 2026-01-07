قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

منها كودياك وبنز GLC 43.. سيارات SUV جديدة 2026 في مصر

سيارات SUV جديدة 2026 في مصر
سيارات SUV جديدة 2026 في مصر
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بيجو 5008، وسكودا كودياك، وGLC 43، ولي أوتو L7، وتويوتا فورتشنر  .

مرسيدس-بنز GLC 43 موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس-بنز GLC 43 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 62 لتر، وعزم دوران 400 نويتن/متر، وقوة 258 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس-بنز GLC 43 موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس-بنز GLC 43 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 6 مليون و 600 ألف جنيه .

تويوتا فورتشنر موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2026 يصل إلي 80 لتر، وبها عزم دوران 376 نيوتن/متر، وقوة 234 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 4000 سي سي .

تويوتا فورتشنر موديل 2026

سعر سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2026 في سوق السيارات المصري يصل إلي 3 مليون و 500 ألف جنيه .

لي أوتو L7 موديل 2026

عزم دوران سيارة لي أوتو L7 موديل 2026 يصل إلي 660 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 330 حصان، وبها بطارية سعة 52 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لي أوتو L7 موديل 2026

تتوافر سيارة لي أوتو L7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

سكودا كودياك موديل 2026

سرعة سيارة سكودا كودياك موديل 2026 القصوي تصل إلي 202 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سكودا كودياك موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 100 ألف جنيه .

بيجو 5008 موديل 2026

قوة سيارة بيجو 5008 موديل 2026 تصل إلي 180 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بيجو 5008 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بيجو 5008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 174 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 449 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة مستقبل صناعة السيارات سكودا كودياك GLC 43 لي أوتو L7 تويوتا فورتشنر موديل 2026

