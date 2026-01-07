منها كودياك وبنز GLC 43.. سيارات SUV جديدة 2026 في مصر

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بيجو 5008، وسكودا كودياك، وGLC 43، ولي أوتو L7، وتويوتا فورتشنر .

مرسيدس-بنز GLC 43 موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس-بنز GLC 43 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 62 لتر، وعزم دوران 400 نويتن/متر، وقوة 258 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة مرسيدس-بنز GLC 43 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 6 مليون و 600 ألف جنيه .

تويوتا فورتشنر موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2026 يصل إلي 80 لتر، وبها عزم دوران 376 نيوتن/متر، وقوة 234 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 4000 سي سي .

سعر سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2026 في سوق السيارات المصري يصل إلي 3 مليون و 500 ألف جنيه .

لي أوتو L7 موديل 2026

عزم دوران سيارة لي أوتو L7 موديل 2026 يصل إلي 660 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 330 حصان، وبها بطارية سعة 52 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تتوافر سيارة لي أوتو L7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

سكودا كودياك موديل 2026

سرعة سيارة سكودا كودياك موديل 2026 القصوي تصل إلي 202 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 100 ألف جنيه .

بيجو 5008 موديل 2026

قوة سيارة بيجو 5008 موديل 2026 تصل إلي 180 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة بيجو 5008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 174 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 449 ألف جنيه .